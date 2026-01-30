Il 28 gennaio scorso ho presentato uninterrogazione al Ministro Urso, sulle intenzioni del Governo in merito al rilancio del settore auto in Italia ed in particolare sulle tutele dello stabilimento di Melfi e del suo indotto, che sta subendo un impatto durissimo in seguito alla crisi dellautomotive e della riduzione della produzione da parte dellazienda Stellantis.

Secondo Confindustria Basilicata circa il 50% delle aziende che fanno parte dellindotto Stellantis di Melfi non ha avuto commesse per i nuovi modelli oppure ne ha ricevute in misura ridotta.

Per questo motivo ho presentato uninterrogazione al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, anche a valle della risoluzione approvata il 13 gennaio scorso dal Consiglio regionale di Basilicata.

Nellinterrogazione, infatti, chiedo di sapere se, nellambito del Tavolo Automotive nazionale, si ritiene opportuno richiedere allazienda produttrice degli impegni che siano verificabili, con il fine mantenere i livelli di occupazione e se vi sono le condizioni per chiedere allUnione Europea lattivazione di un quadro temporaneo di sostegno.

La crisi dellautomotive è conclamata non solo in Italia ma anche a livello europeo e comporta un grave turbamento delleconomia nazionale. L'art. 107, par. 3, lett. b) TFUE consente, in queste circostanze straordinarie, ladozione di misure utili a sostenere investimenti, riconversioni e stabilità occupazionale nei territori più esposti allo shock industriale.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che in Regione Basilicata, Stellantis e il suo indotto rappresentano circa il 7% del PIL regionale e il 7,5% delloccupazione, con oltre 14.000 addetti.

Con questi numeri sono certo che il Governo Meloni ed il Ministro Urso in particolare sapranno agire nellinteresse dei lucani.