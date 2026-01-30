-->
Rilancio del comparto automotive e dell'indotto lucano. Rosa (FDI): presentata interrogazione al Ministro
30/01/2026
|Il 28 gennaio scorso ho presentato uninterrogazione al Ministro Urso, sulle intenzioni del Governo in merito al rilancio del settore auto in Italia ed in particolare sulle tutele dello stabilimento di Melfi e del suo indotto, che sta subendo un impatto durissimo in seguito alla crisi dellautomotive e della riduzione della produzione da parte dellazienda Stellantis.
Secondo Confindustria Basilicata circa il 50% delle aziende che fanno parte dellindotto Stellantis di Melfi non ha avuto commesse per i nuovi modelli oppure ne ha ricevute in misura ridotta.
Per questo motivo ho presentato uninterrogazione al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, anche a valle della risoluzione approvata il 13 gennaio scorso dal Consiglio regionale di Basilicata.
Nellinterrogazione, infatti, chiedo di sapere se, nellambito del Tavolo Automotive nazionale, si ritiene opportuno richiedere allazienda produttrice degli impegni che siano verificabili, con il fine mantenere i livelli di occupazione e se vi sono le condizioni per chiedere allUnione Europea lattivazione di un quadro temporaneo di sostegno.
La crisi dellautomotive è conclamata non solo in Italia ma anche a livello europeo e comporta un grave turbamento delleconomia nazionale. L'art. 107, par. 3, lett. b) TFUE consente, in queste circostanze straordinarie, ladozione di misure utili a sostenere investimenti, riconversioni e stabilità occupazionale nei territori più esposti allo shock industriale.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che in Regione Basilicata, Stellantis e il suo indotto rappresentano circa il 7% del PIL regionale e il 7,5% delloccupazione, con oltre 14.000 addetti.
Con questi numeri sono certo che il Governo Meloni ed il Ministro Urso in particolare sapranno agire nellinteresse dei lucani.
