-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Rilancio del comparto automotive e dell'indotto lucano. Rosa (FDI): presentata interrogazione al Ministro

30/01/2026

Il 28 gennaio scorso ho presentato uninterrogazione al Ministro Urso, sulle intenzioni del Governo in merito al rilancio del settore auto in Italia ed in particolare sulle tutele dello stabilimento di Melfi e del suo indotto, che sta subendo un impatto durissimo in seguito alla crisi dellautomotive e della riduzione della produzione da parte dellazienda Stellantis.
Secondo Confindustria Basilicata circa il 50% delle aziende che fanno parte dellindotto Stellantis di Melfi non ha avuto commesse per i nuovi modelli oppure ne ha ricevute in misura ridotta.
Per questo motivo ho presentato uninterrogazione al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, anche a valle della risoluzione approvata il 13 gennaio scorso dal Consiglio regionale di Basilicata.
Nellinterrogazione, infatti, chiedo di sapere se, nellambito del Tavolo Automotive nazionale, si ritiene opportuno richiedere allazienda produttrice degli impegni che siano verificabili, con il fine mantenere i livelli di occupazione e se vi sono le condizioni per chiedere allUnione Europea lattivazione di un quadro temporaneo di sostegno.
La crisi dellautomotive è conclamata non solo in Italia ma anche a livello europeo e comporta un grave turbamento delleconomia nazionale. L'art. 107, par. 3, lett. b) TFUE consente, in queste circostanze straordinarie, ladozione di misure utili a sostenere investimenti, riconversioni e stabilità occupazionale nei territori più esposti allo shock industriale.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che in Regione Basilicata, Stellantis e il suo indotto rappresentano circa il 7% del PIL regionale e il 7,5% delloccupazione, con oltre 14.000 addetti.
Con questi numeri sono certo che il Governo Meloni ed il Ministro Urso in particolare sapranno agire nellinteresse dei lucani.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
30/01/2026 - Cupparo. La Basilicata a supporto del sistema Stellantis

Nel corso del tavolo odierno presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato allautomotive  con la presenza dellassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo e del direttore generale dello stesso Dipartimento Giuseppina Lo Vecchio  è stato ribadito i...-->continua
30/01/2026 - Chiorazzo (BCC): condividiamo le preoccupazioni di Sala sugli agenti ICE alle Olimpiadi

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime piena sintonia con le preoccupazioni manifestate dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, in merito alla presenza di uomini dellagenzia statunitense Immigration and Customs Enf...-->continua
30/01/2026 - Rilancio del comparto automotive e dell'indotto lucano. Rosa (FDI): presentata interrogazione al Ministro

Il 28 gennaio scorso ho presentato uninterrogazione al Ministro Urso, sulle intenzioni del Governo in merito al rilancio del settore auto in Italia ed in particolare sulle tutele dello stabilimento di Melfi e del suo indotto, che sta subendo un impatto duriss...-->continua
30/01/2026 - Automotive, Palombella-Ficco (Uilm): Il 2026 sia lanno del cambiamento''

È essenziale che il 2026 rappresenti lanno del cambiamento per il settore automotive in Europa e in Italia: una politica industriale seria e pragmatica è diventata una necessità ineludibile nel mutato contesto internazionale e lUnione europea deve cambiare ...-->continua
30/01/2026 - San Severino L.:ancora disservizi con Vodafone

Nella mattinata di oggi, 30 gennaio i cittadini di S. Severino Lucano si sono ritrovati nuovamente isolati, senza la possibilità di telefonare e navigare sul web. Il gestore che sta causando lennesimo problema è Vodafone, che offre le sue reti anche ad altri ...-->continua
30/01/2026 - Pittella e Morea incontrano lAssociazione Giovanni Manicone

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto la presidente dellAssociazione Giovanni Manicone, Milena Manicone, insieme a Giovanni Fontanarosa, co-organizzatore delle iniziative dellassociazione. Allincontro ha pa...-->continua
30/01/2026 - Impianto Rifiuti San Sago, Lacorazza: attendiamo risposte

Questa mattina abbiamo reiterato, tramite pec, la richiesta di risposta allinterrogazione sullimpianto trattamento rifiuti di San Sago, indirizzata al presidente della Giunta, Vito Bardi, e allassessore allambiente, Laura Mongiello. Lo dichiara il capogr...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo