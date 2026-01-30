-->
La voce della Politica
|Residenze sanitarie: incontro in Regione
30/01/2026
|Si è svolto ieri pomeriggio, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, un incontro con i rappresentanti delle residenze socio-assistenziali per anziani, promosso dallAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, per un confronto sulle principali criticità del settore.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle strutture operanti sul territorio regionale (RASS, RASS 1 e Case di Riposo per anziani). Presenti anche il direttore generale Domenico Tripaldi e il dirigente dellUfficio Sistemi di Welfare, Antonio Corona.
Nel corso dellincontro, gli uffici regionali hanno illustrato una possibile ipotesi di intervento a sostegno delle famiglie che, nelle ultime settimane, hanno segnalato difficoltà legate agli aumenti delle rette applicate da alcune strutture. Lipotesi di lavoro si colloca in una prospettiva pluriennale e prevede una verifica dei dati relativi agli ospiti e alle tipologie di strutture, al fine di garantire maggiore stabilità e programmazione.
«Gli aumenti delle rette derivano da scelte autonome delle strutture e non da decisioni regionali ha dichiarato lassessore Cosimo Latronico ma la Regione non può ignorare le ricadute sociali che tali dinamiche possono generare, soprattutto per le famiglie più fragili».
Dal confronto è emersa la complessità del sistema regionale, caratterizzato da una forte eterogeneità tra le strutture, per natura giuridica, modelli organizzativi e livelli contributivi, elementi che incidono direttamente sulla determinazione delle rette. Nel corso della riunione è stata inoltre richiamata la necessità di riattivare un tavolo tecnico per la revisione del manuale di autorizzazione delle strutture, con il coinvolgimento degli operatori del settore.
«Attraverso un confronto costante tra uffici regionali e operatori del settore, su impulso del presidente della Regione, Vito Bardi, è necessario lavorare su regole più omogenee e su strumenti sostenibili ha concluso Latronico Lobiettivo è la costruzione di soluzioni durature nel tempo».
