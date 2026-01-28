La Garante regionale per lInfanzia e lAdolescenza esprime una valutazione positiva per liniziativa promossa dallassessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, e dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, che attraverso lattivazione dei due avvisi pubblici Un Parco in ogni Comune e Giochi allaria aperta confermano unattenzione concreta alle politiche per linfanzia e al rafforzamento dei servizi dedicati ai bambini e alle famiglie.



Secondo la Garante, tali avvisi rappresentano unopportunità significativa per migliorare la qualità e laccessibilità degli spazi ludico-ricreativi, sia pubblici che privati, favorendo inclusione sociale, diritto al gioco e pari opportunità di sviluppo, in particolare nei territori più fragili e nelle aree interne della regione.



Investire in parchi gioco, spazi verdi attrezzati e aree ludiche per la prima infanzia significa rispondere a un bisogno profondo dei bambini: quello di muoversi, esplorare, socializzare e crescere attraverso lesperienza diretta. In un contesto storico in cui linfanzia è sempre più esposta a forme di isolamento e sedentarietà, anche a causa delluso eccessivo di dispositivi digitali  conclude Mignoli - queste iniziative sono fondamentali.