Denuncia di studenti e di un genitore su episodi durante il Giorno della Memoria

28/01/2026

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2026, due episodi verificatisi in città hanno suscitato forte preoccupazione tra organizzazioni studentesche, civiche e genitori. A denunciarli è OSA Potenza, in un comunicato sottoscritto anche da Potenza Basilicata Pride, PBP e Matera Rumore, inviato agli enti competenti e alle autorità locali.

Ieri, 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, si sono verificati due episodi che riteniamo di estrema gravità e che sentiamo il dovere e la necessità di raccontare, si legge nel comunicato.

Il primo episodio si è verificato durante un incontro istituzionale organizzato dalla Prefettura presso il Teatro Stabile di Potenza, rivolto a studenti e cittadinanza. Secondo OSA Potenza:

Lincontro si è configurato, dal nostro punto di vista, come una commemorazione puramente rituale e nozionistica, priva di una reale riflessione critica o di unattualizzazione del significato storico della Giornata della Memoria La maggior parte degli interventi, invece, è risultata priva di qualsiasi legame concreto e pratico con lattualità.

Durante la cerimonia, uno studente del liceo W. Gropius, indicato come L., ha manifestato pacificamente dissenso sventolando una kefiah. Il comunicato racconta:

Per questo gesto non violento, L. è stato inizialmente indicato da qualcuno nel pubblico e successivamente allontanato dal palchetto nei corridoi da agenti della Digos e della Polizia con toni aggressivi e, come raccontato dallo stesso ragazzo, intimidatori Alla sua legittima domanda  Quale reato ho commesso?  gli è stato risposto che quel simbolo non centrava nulla e che qualcuno avrebbe potuto sentirsi offeso Azione questa che può avere significative ricadute sulla salute mentale e sulla stabilità del nostro collega di studi.

Il secondo episodio ha avuto luogo presso il liceo classico Q. Orazio Flacco. Gli studenti avevano organizzato un presidio nel cortile della scuola, con esposizione di uno striscione e intervento al megafono per riflettere su genocidi odierni e crisi internazionali, tra cui la situazione in Palestina. Il comunicato di OSA Potenza precisa:

Il presidio si è svolto pacificamente e si è concluso prima della fine della prima ora di lezione; successivamente, tuttə lə studentə sono regolarmente entratə in classe per seguire lattività scolastica Venuto a conoscenza delliniziativa, il preside ha identificato lə studentə coinvolte  alle quali ha poi rivolto toni severi e denigratori minacciando provvedimenti disciplinari La contestazione è proseguita attraverso la convocazione diretta di singoli individui per ottenere informazioni.

Uno degli studenti, R., e il rappresentante distituto, G., si sono assunti la responsabilità delliniziativa, ma secondo il comunicato:

Il preside ha rifiutato di ricevere il rappresentante distituto, apostrofandolo con toni offensivi e di rimprovero Rivolgendosi poi a R., ha chiesto con voce autoritaria: Chi sei tu? intimandogli nuovamente di convocare tuttə lə altrə studentə che avevano partecipato alliniziativa A entrambi lə studentə è stato comunicato che il preside non avrebbe più voluto intrattenere alcun rapporto presidestudente con loro.

Su quest'ultima vicenda è intervenuto, tramite lettera inviata agli enti competenti (Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Provveditorato agli Studi di Potenza e MIUR) e diffusa a mezzo stampa, Franco Latronico, genitore di due studenti coinvolti. Nella nota, Latronico denuncia:

In data 27 gennaio 2026, sei studenti minorenni del Liceo Q.O. Flacco sono stati oggetto di gravi minacce disciplinari e aggressioni verbali da parte del Dirigente Scolastico Il suddetto ragazzo ha dunque informato dellaccaduto un rappresentante distituto, presente al momento di ricordo svoltosi prima dellentrata a scuola, il quale lo ha accompagnato in presidenza Ma alle parole pronunciate dal ragazzo il preside, ancora una volta senza alcun tentativo di mantenere un tono rispettoso e decoroso, ha risposto in maniera brusca e autoritaria, esortando a convocare immediatamente gli altri studenti coinvolti Gli studenti hanno dunque appreso che per poter esprimere le proprie idee, anche fuori dalle mura scolastiche, devono verificare laderenza o meno a quelle del preside, e che la scuola è divenuta un possedimento del dirigente stesso.

Latronico conclude evidenziando come il comportamento del Dirigente sia in palese contrasto con i principi di libertà di manifestazione del pensiero sanciti dallArticolo 21 della Costituzione e con lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, che impone alle istituzioni scolastiche il rispetto della personalità degli alunni e il mantenimento di un dialogo educativo e costruttivo.

OSA Potenza, insieme alle organizzazioni sottoscriventi, ribadisce:

Ci interroghiamo sulla legittimità di questi procedimenti, sullabuso di potere esercitato e sul clima repressivo che si continua a instaurare allinterno  e allesterno  delle scuole Ci chiediamo come sia possibile che, ancora nel 2026, le scuole e i luoghi di cultura e di confronto possano trasformarsi in spazi di controllo e intimidazione, in cui la libera manifestazione del pensiero non violenta viene trattata come un problema di ordine pubblico e ogni presa di posizione critica viene repressa o criminalizzata.

COMUNICATI INTEGRALI QUI




