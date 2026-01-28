-->
|
La voce della Politica
|Bardi: cordoglio per la morte di Corrado
28/01/2026
|Ci lascia un uomo che ha saputo unire la bellezza del pennello alla precisione della ricerca storica. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta la scomparsa di Gerardo Corrado, un artista la cui opera è profondamente legata alla Basilicata e alla riflessione sul rapporto tra mondo contadino e realtà urbana. Ci sono vite continua Bardi che somigliano a un ponte, teso tra il fango delle mulattiere e i sogni di una modernità che non doveva dimenticare nessuno. Gerardo Corrado, che ci ha lasciati oggi a Roma nella carezza della figlia Rosa, è stato uno di questi costruttori di ponti. Nato nel 1936 in una Potenza che era ancora un crocevia di intellettuali e speranze prosegue il Presidente Corrado non si è limitato a guardare il mondo: lo ha disegnato, studiato e, soprattutto, amato. Da ragazzo, negli studi di via Manhes, imparava dai maestri che larte non è un vezzo, ma una necessità. Respirava laria di Scotellaro e Levi, quel misto di polvere e utopia che cercava di dare voce a un Mezzogiorno che chiedeva solo di esistere. Corrado è stato la prova vivente che si può essere cittadini del mondo restando profondamente lucani, custodi di una cultura che non è folklore, ma radice. Alla famiglia, e in particolare alla figlia Rosa conclude Bardi va labbraccio di tutta la nostra comunità.
Potenza lo saluterà per lultima volta venerdì 30 gennaio, alle ore 10, nella Chiesa di San Michele. Sarà loccasione per ringraziare un Maestro che ha dedicato la vita a spiegarci che, per capire dove stiamo andando, non dobbiamo mai smettere di guardare da dove siamo partiti.
|
archivio
|La Voce della Politica
|28/01/2026 - Vietri di Potenza, operativo il progetto Controllo del Vicinato
E entrato nel vivo ed è del tutto operativo a Vietri di Potenza il progetto di sicurezza Controllo del Vicinato, dopo che numerosi cittadini hanno aderito e si sono creati i vari gruppi di controllo sul territorio vietrese. Oltre allattività già in corso, il Comune ha pr...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Serrapotina, Cupparo: si aggiunge un altro tassello nellarea Sud
Il progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento della strada Serrapotina, tra i sette interventi di viabilità intercomunale finanziati dalla Regione, con risorse del Fondo sviluppo e coesione e lassegnazione di 14,4 milioni di euro, rappresenta i...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Torna percorribile la S.P. 4 del Pollino
Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che riaprirà domani, 29 gennaio 2026, la S.P. 4 del Pollino.
A seguito di eventi meteorologici avversi, il tratto di strada tra i comuni di Rotonda e Viggianello era stato interessato...-->continua
|
|
|28/01/2026 - SS 18 Maratea, Lacorazza: Pepe non ha più in agenda il tema?
Non torniamo sulla non edificante figura fatta dallassessore regionale Pepe sullapertura del bypass della SS 18 a Maratea. È oggettivo il fallimento basta verifica gli annunci. La complessità non ci sfugge ma quando latteggiamento è quello di pensare che l...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Medicina territoriale e assistenza,Lacorazza: massima trasparenza
È oggettivo il caos: dalla riforma con presunta avanzata francese stanno seguendo ritirate spagnole? È evidente che non cè una pianificazione, una strategia e la confusione regna sovrana. Tradotto: si è prima tentata una strada e poi si è cambiata rotta per ...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Salario minimo,sicurezza,concorrenza,Pd e Bd in conferenza stampa
I consiglieri regionali di Pd e Bd, Piero Lacorazza, Roberto Cifarelli e Piero Marrese, convocano per domani, 29 gennaio, alle ore 10.00, presso la Sala Gabriele Di Mauro del Palazzo del Consiglio regionale, una conferenza stampa, la prima dellanno, dedicata ...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Infanzia, spazi e gioco, Mignoli: bene avvisi promossi da Cupparo
La Garante regionale per lInfanzia e lAdolescenza esprime una valutazione positiva per liniziativa promossa dallassessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, e dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, che attraverso lattivazi...-->continua
|
|