Ci lascia un uomo che ha saputo unire la bellezza del pennello alla precisione della ricerca storica. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta la scomparsa di Gerardo Corrado, un artista la cui opera è profondamente legata alla Basilicata e alla riflessione sul rapporto tra mondo contadino e realtà urbana. Ci sono vite  continua Bardi  che somigliano a un ponte, teso tra il fango delle mulattiere e i sogni di una modernità che non doveva dimenticare nessuno. Gerardo Corrado, che ci ha lasciati oggi a Roma nella carezza della figlia Rosa, è stato uno di questi costruttori di ponti. Nato nel 1936 in una Potenza che era ancora un crocevia di intellettuali e speranze  prosegue il Presidente  Corrado non si è limitato a guardare il mondo: lo ha disegnato, studiato e, soprattutto, amato. Da ragazzo, negli studi di via Manhes, imparava dai maestri che larte non è un vezzo, ma una necessità. Respirava laria di Scotellaro e Levi, quel misto di polvere e utopia che cercava di dare voce a un Mezzogiorno che chiedeva solo di esistere. Corrado è stato la prova vivente che si può essere cittadini del mondo restando profondamente lucani, custodi di una cultura che non è folklore, ma radice. Alla famiglia, e in particolare alla figlia Rosa  conclude Bardi  va labbraccio di tutta la nostra comunità.

Potenza lo saluterà per lultima volta venerdì 30 gennaio, alle ore 10, nella Chiesa di San Michele. Sarà loccasione per ringraziare un Maestro che ha dedicato la vita a spiegarci che, per capire dove stiamo andando, non dobbiamo mai smettere di guardare da dove siamo partiti.