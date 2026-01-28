-->
|
La voce della Politica
|Ospedale di Lagonegro: le proposte dei sindaci diventano azioni concrete
28/01/2026
|Il Presidio ospedaliero di Lagonegro è oggi al centro di un percorso concreto e progressivo di rafforzamento, frutto della sinergia istituzionale costruita negli ultimi mesi tra la Regione Basilicata e lUnione dei Sindaci del Lagonegrese.
Nel corso degli incontri istituzionali dedicati alla sanità territoriale, svoltisi nei mesi scorsi nei comuni di Lagonegro, Rivello e Castelluccio Inferiore, alla presenza dei vertici dellAzienda Unica Ospedaliera San Carlo e dellassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico, i sindaci dellUnione hanno posto con forza il tema del ruolo strategico dellOspedale di Lagonegro. In tale contesto sono state avanzate proposte puntuali in merito al potenziamento dei reparti, al rafforzamento degli organici, alla continuità dei servizi e alla necessità di investimenti strutturali adeguati alle esigenze di unarea interna vasta e complessa.
Tra le priorità condivise, centrale è stata la richiesta di superare definitivamente lo stallo pluriennale dellappalto per la realizzazione del nuovo ospedale, fermo da anni e più volte rinviato. Una richiesta che ha trovato riscontro nellazione regionale e che oggi si traduce nella concreta attivazione delle procedure di appalto per il nuovo Polo Unico della Salute, segnando il passaggio atteso dalla fase programmatoria agli atti amministrativi operativi.
Tali proposte, espresse in modo unitario dalle amministrazioni locali, sono state recepite dallAssessorato regionale alla Salute e si stanno progressivamente traducendo in interventi concreti sul Presidio ospedaliero di Lagonegro, in coerenza con il percorso di confronto istituzionale avviato con i sindaci.
Nel comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri, lassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico ha dichiarato che il completamento del riassetto delle Unità Operative Complesse, con la copertura di quasi tutti gli incarichi apicali e la piena operatività, nel 2025, delle UOC di Internistica multidisciplinare, Chirurgia generale e Area intensiva, insieme allimminente avvio delle procedure per Laboratorio Analisi e Radiologia, elevate a strutture complesse dal nuovo Atto Aziendale, lattivazione e il potenziamento di servizi strategici dalle urgenze mediche alla cardiologia, dallendoscopia digestiva allurologia, fino allOBI e al Centro trasfusionale e il rafforzamento degli organici rappresentano risultati coerenti con le istanze emerse nel confronto con i territori. Nel biennio 20242025 si è infatti registrato un incremento del personale medico, sanitario e sociosanitario, con lassunzione di nuovi specialisti, linserimento di ulteriori figure tecniche e laumento degli operatori sociosanitari da 43 a 52 unità, a sostegno della continuità e della qualità dei servizi.
Sul piano infrastrutturale, la concretizzazione dellappalto per la costruzione del nuovo ospedale, allinterno di un investimento complessivo superiore ai 60 milioni di euro ( in fase di gara per l'aggiudicazione ), rappresenta un passaggio decisivo e atteso da lungo tempo. Un intervento che conferma la volontà di rafforzare in modo strutturale il Presidio, riconosciuto come cardine della rete sanitaria del Lagonegrese e punto di riferimento essenziale per un territorio caratterizzato da complessità geografiche e demografiche.
«Il lavoro svolto in questi mesi dimostra che il dialogo istituzionale produce risultati quando è fondato su proposte concrete e su una visione condivisa sottolineano i sindaci dellUnione . Lo sblocco dellappalto e lavvio delle procedure operative segnano lingresso dellOspedale di Lagonegro in una fase nuova, che ora va accompagnata con attenzione, responsabilità e monitoraggio costante».
LUnione dei Sindaci del Lagonegrese continuerà a seguire con continuità levoluzione degli interventi sul Presidio ospedaliero di Lagonegro, mantenendo un ruolo attivo e propositivo, affinché il percorso di rafforzamento intrapreso si traduca in servizi pienamente operativi, sicuri e accessibili per tutti i cittadini del territorio.
LUnione dei Sindaci del Lagonegrese
|
archivio
|La Voce della Politica
|28/01/2026 - Vietri di Potenza, operativo il progetto Controllo del Vicinato
E entrato nel vivo ed è del tutto operativo a Vietri di Potenza il progetto di sicurezza Controllo del Vicinato, dopo che numerosi cittadini hanno aderito e si sono creati i vari gruppi di controllo sul territorio vietrese. Oltre allattività già in corso, il Comune ha pr...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Serrapotina, Cupparo: si aggiunge un altro tassello nellarea Sud
Il progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento della strada Serrapotina, tra i sette interventi di viabilità intercomunale finanziati dalla Regione, con risorse del Fondo sviluppo e coesione e lassegnazione di 14,4 milioni di euro, rappresenta i...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Torna percorribile la S.P. 4 del Pollino
Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che riaprirà domani, 29 gennaio 2026, la S.P. 4 del Pollino.
A seguito di eventi meteorologici avversi, il tratto di strada tra i comuni di Rotonda e Viggianello era stato interessato...-->continua
|
|
|28/01/2026 - SS 18 Maratea, Lacorazza: Pepe non ha più in agenda il tema?
Non torniamo sulla non edificante figura fatta dallassessore regionale Pepe sullapertura del bypass della SS 18 a Maratea. È oggettivo il fallimento basta verifica gli annunci. La complessità non ci sfugge ma quando latteggiamento è quello di pensare che l...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Medicina territoriale e assistenza,Lacorazza: massima trasparenza
È oggettivo il caos: dalla riforma con presunta avanzata francese stanno seguendo ritirate spagnole? È evidente che non cè una pianificazione, una strategia e la confusione regna sovrana. Tradotto: si è prima tentata una strada e poi si è cambiata rotta per ...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Salario minimo,sicurezza,concorrenza,Pd e Bd in conferenza stampa
I consiglieri regionali di Pd e Bd, Piero Lacorazza, Roberto Cifarelli e Piero Marrese, convocano per domani, 29 gennaio, alle ore 10.00, presso la Sala Gabriele Di Mauro del Palazzo del Consiglio regionale, una conferenza stampa, la prima dellanno, dedicata ...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Infanzia, spazi e gioco, Mignoli: bene avvisi promossi da Cupparo
La Garante regionale per lInfanzia e lAdolescenza esprime una valutazione positiva per liniziativa promossa dallassessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, e dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, che attraverso lattivazi...-->continua
|
|