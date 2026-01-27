La furia del ciclone ha lasciato il segno sulla costa jonica, ma la risposta della Regione Basilicata non si è fatta attendere. Lassessore alle Infrastrutture e alla Protezione civile, Pasquale Pepe, dintesa con il Presidente Vito Bardi, ha tracciato la rotta per limmediato futuro davanti ai sindaci dei comuni costieri e alle associazioni di categoria dei balneari. Un incontro operativo, quello di questo pomeriggio, per blindare la stagione turistica e mettere in sicurezza il territorio.

Le azioni messe in campo sono concrete e camminano su due binari paralleli. Il primo riguarda il portafoglio degli operatori, messi in ginocchio dalle mareggiate: a seguito di regolare istanza di sopralluogo, ha spiegato Pepe, la Regione procederà allabbattimento del canone demaniale per tutto il 2026, arrivando alla misura massima consentita del 50 per cento. Il secondo pilastro riguarda il decoro e la fruibilità delle spiagge: laddove il concessionario deciderà di non intervenire autonomamente, sarà la Regione stessa a farsi carico della pulizia degli arenili invasi dai detriti portati dal mare.

Non è il momento dei tentennamenti  ha detto lassessore Pepe  ma quello della concretezza. Stiamo chiedendo a tutti gli uffici comunali una ricognizione puntuale dei danni. Solo dopo unistruttoria rigorosa e puntuale valuteremo, dati alla mano, se sussistono i presupposti tecnici per richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza.

Loccasione è servita anche per fare il punto sugli investimenti strutturali che la Regione, unitamente al Commissario per il dissesto idrogeologico, sta portando avanti per contrastare lerosione costiera, una ferita aperta che richiede cure costose e costanti. Pepe ha ricordato, in particolare, i 19 milioni di euro destinati su Rotondella e gli 11 milioni su Metaponto, senza dimenticare la partita aperta su Nova Siri, con la progettazione in corso per il fiume Toccacielo.

Il clima del tavolo è stato di piena sintonia. Gli amministratori locali e i rappresentanti dei balneari hanno espresso un apprezzamento unanime per la tempestività della convocazione dellincontro e per la chiarezza delle proposte avanzate. Limpegno assunto dalla Regione è quello di mantenere un filo diretto costante con il territorio, con lobiettivo uscire dallemergenza per dedicarsi ad un intervento risolutivo e strutturale che garantisca, una volta per tutte, la sicurezza delle nostre coste.