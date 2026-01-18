-->
18/01/2026
|La Regione Basilicata ha introdotto un nuovo trattamento previdenziale per i consiglieri regionali, denominato indennità differita, che secondo molti osservatori rappresenterebbe una forma di ritorno dei vecchi vitalizi, con effetti retroattivi e utilizzando parte dei contributi originariamente destinati ad attività sociali.
In qualità di consigliere regionale della XI legislatura (2019-2024), ling. Francesco Piro ha comunicato ufficialmente che non aderirà ad alcun beneficio legato ai vitalizi retroattivi.
Piro ha inoltre richiesto alla Regione Basilicata e al Presidente Vito Bardi che la quota di circa 40.000 euro, corrispondente alla parte dellindennità che ha lasciato negli ultimi cinque anni, venga destinata alle attività per le quali era originariamente prevista, con finalità benefiche.
Come destinatario della propria quota, il consigliere ha indicato la Casa Famiglia Compagni di Strada di Lagonegro, struttura impegnata nellassistenza e nel sostegno alle persone in difficoltà sul territorio.
Con questo gesto, Piro sottolinea la propria distanza dai benefici retroattivi dei vitalizi e ribadisce limpegno personale a sostenere iniziative sociali e di solidarietà nella comunità lucana.
|