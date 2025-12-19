-->

Dighe, collegamento Acerenza-Genzano verso il traguardo

19/12/2025

Nuovo sopralluogo del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, sui cantieri dello schema idrico Basento Bradano. La fisionomia dell'infrastruttura di collegamento tra la diga di Acerenza e quella di Genzano di Lucania è decisamente cambiata dallo scorso maggio.

I lavori per la riconnessione dei due invasi, per un investimento complessivo di 20,5 milioni di euro del Pnrr, si avviano alla conclusione, sia per la tubazione pensile sia per la galleria. All'orizzonte, la piena messa a regime di un'opera cruciale per rispondere alle esigenze di un'area vasta della Basilicata e destinata a rafforzare in modo strutturale la disponibilità della risorsa idrica, al servizio sia delluso potabile sia di quello agricolo e industriale.

Uninfrastruttura chiave per la resilienza del territorio, capace di migliorare lefficienza del sistema, ridurre le criticità storiche e sostenere lo sviluppo delle aree servite.




