19/12/2025
|Nuovo sopralluogo del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, sui cantieri dello schema idrico Basento Bradano. La fisionomia dell'infrastruttura di collegamento tra la diga di Acerenza e quella di Genzano di Lucania è decisamente cambiata dallo scorso maggio.
I lavori per la riconnessione dei due invasi, per un investimento complessivo di 20,5 milioni di euro del Pnrr, si avviano alla conclusione, sia per la tubazione pensile sia per la galleria. All'orizzonte, la piena messa a regime di un'opera cruciale per rispondere alle esigenze di un'area vasta della Basilicata e destinata a rafforzare in modo strutturale la disponibilità della risorsa idrica, al servizio sia delluso potabile sia di quello agricolo e industriale.
Uninfrastruttura chiave per la resilienza del territorio, capace di migliorare lefficienza del sistema, ridurre le criticità storiche e sostenere lo sviluppo delle aree servite.
|19/12/2025 - Sì da Aula allOdg del M5s su ricerca e raccolta dei tartufi
Nel corso della seduta di ieri del Consiglio regionale è stato approvato lodg a firma delle consigliere regionali del M5s, Alessia Araneo e Viviana Verri, relativo alle modifiche allarticolo 17 della L.R. n. 35/1995. Con lodg si impegna la Giunta regionale ...-->continua
|19/12/2025 - Contenzioso Agea con Comuni, Consiglio approva odg Polese
Approvato allunanimità dal Consiglio regionale della Basilicata un ordine del giorno del consigliere Mario Polese (OL), con il quale si impegna la Giunta regionale a prevedere, al fine di evitare una sicura dichiarazione di dissesto degli Enti municipali coi...-->continua
|19/12/2025 - Conflitto israelo-palestinese, Consiglio approva odg di Polese
Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato allunanimità un ordine del giorno, proposto dal consigliere Mario Polese (OL) e sottoscritto da altri consiglieri, sulla pace la tutela dei civili e la coesistenza tra i popoli nel conflitto israelo-palesti...-->continua
|19/12/2025 - Lospinoso: Assoluzione Simonetti e Valvano, giustizia è fatta
Il segretario provinciale del Partito Democratico di Potenza, Arduino Lospinoso, esprime grande soddisfazione per lassoluzione di Luigi Simonetti e Livio Valvano.
Secondo Lospinoso, la decisione dei giudici conferma la correttezza del comportamento tenuto...-->continua
|19/12/2025 - Lacorazza: a Luigi Simonetti la nostra gratitudine
Non è stato sicuramente semplice vivere un passaggio delicato della propria vita e del proprio impegno politico, con il peso di una vicenda giudiziaria che ha avuto un suo impatto mediatico, e quindi personale e familiare. Lo dichiara il capogruppo del Pd, P...-->continua
|19/12/2025 - SS 598 ed ex SS 103, laula approva Odg Lacorazza su accessi e adeguamento
Approvato dal Consiglio regionale lordine del giorno, a firma del consigliere del Pd Piero Lacorazza: Risoluzione problemi accessi e adeguamento SS 598 Fondovalle dellAgri e ex SS 103. Con lOdg si impegna la Giunta regionale a: intraprendere contatti con ...-->continua
