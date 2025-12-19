-->
|Contenzioso Agea con Comuni, Consiglio approva odg Polese
19/12/2025
|Approvato allunanimità dal Consiglio regionale della Basilicata un ordine del giorno del consigliere Mario Polese (OL), con il quale si impegna la Giunta regionale a prevedere, al fine di evitare una sicura dichiarazione di dissesto degli Enti municipali coinvolti nei vari contenziosi con l'AGEA, l'organismo pagatore centrale in Italia per i fondi della PAC, un sostanziale contributo straordinario che permetterebbe di risolvere l'intera problematica attraverso proposte transattive con la stessa AGEA.
Tale richiesta, viene precisato, è supportata dal fatto che trattasi di contenziosi derivanti da opere pubbliche regionali comunque già realizzate e regolarmente rese fruibili alle collettività interessate. In alternativa si chiede di verificare la possibilità di ricercare ogni possibile soluzione finalizzata alla definitiva definizione della problematica.
Nel documento si precisa che l'AGEA ha intimato, a mezzo ingiunzioni di pagamento, alcuni Enti municipali, alla restituzione di ingenti somme percepite per le varie Misure del passato PSR Basilicata, contestazioni spesso legate a controlli e adempimenti effettuati da parte di Agea stessa e che il rischio di soccombenza, nell'ambito dei relativi contenziosi legali in corso, da parte degli Enti municipali interessati dalle predette ingiunzioni di pagamento, è molto alto, con conseguente possibilità di dissesto finanziario dei bilanci comunali stessi.
Lavoratori di pubblica utilità, approvato ODG Polese
Viene chiesto limpegno della Giunta per la stabilizzazione dei lavoratori ex Tis e ex Rmi. Lavoratori che hanno sempre lavorato presso i comuni di appartenenza, maturando capacità ed esperienze
Sì allunanimità del Consiglio regionale anche per lordine del giorno, proposto dal consigliere Mario Polese (OL), a favore dei lavoratori LPU, lavoratori di pubblica utilità.
Con il documento si impegna la Giunta regionale a: trovare soluzioni per la stabilizzazione dei lavoratori ex Tis e ex Rmi, denominati LPU - Lavoratori di Pubblica Utilità che, nel corso di questi lunghi anni, hanno sempre lavorato presso i comuni di appartenenza, maturando capacità ed esperienze, così come già attuato nei Comuni di Grassano (MT) e Avigliano (PZ), avvalendosi dellARLAB (Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata).In alternativa, viene precisato nellordine del giorno, si chiede di verificare la possibilità e la volontà di procedere a stabilizzare i lavoratori facenti parte della platea sopra citata, nelle attività delle società partecipate della Regione Basilicata o in enti strumentali.
La Giunta regionale della Calabria, su proposta del Presidente della Regione Roberto Occhiuto e dall'Assessore al lavoro Giovanni Calabrese, - viene evidenziato nellODG - ha approvato una delibera con la quale è stato stabilito di concedere ad ogni Comune un contributo di importo pari a Euro 54.000,00 per ogni Tis stabilizzato; sarebbe opportuno approvare una simile misura anche in Basilicata.
