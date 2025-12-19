Approvato allunanimità dal Consiglio regionale della Basilicata un ordine del giorno del consigliere Mario Polese (OL), con il quale si impegna la Giunta regionale a prevedere, al fine di evitare una sicura dichiarazione di dissesto degli Enti municipali coinvolti nei vari contenziosi con l'AGEA, l'organismo pagatore centrale in Italia per i fondi della PAC, un sostanziale contributo straordinario che permetterebbe di risolvere l'intera problematica attraverso proposte transattive con la stessa AGEA.







Tale richiesta, viene precisato, è supportata dal fatto che trattasi di contenziosi derivanti da opere pubbliche regionali comunque già realizzate e regolarmente rese fruibili alle collettività interessate. In alternativa si chiede di verificare la possibilità di ricercare ogni possibile soluzione finalizzata alla definitiva definizione della problematica.







Nel documento si precisa che l'AGEA ha intimato, a mezzo ingiunzioni di pagamento, alcuni Enti municipali, alla restituzione di ingenti somme percepite per le varie Misure del passato PSR Basilicata, contestazioni spesso legate a controlli e adempimenti effettuati da parte di Agea stessa e che il rischio di soccombenza, nell'ambito dei relativi contenziosi legali in corso, da parte degli Enti municipali interessati dalle predette ingiunzioni di pagamento, è molto alto, con conseguente possibilità di dissesto finanziario dei bilanci comunali stessi.













Lavoratori di pubblica utilità, approvato ODG Polese



Viene chiesto limpegno della Giunta per la stabilizzazione dei lavoratori ex Tis e ex Rmi. Lavoratori che hanno sempre lavorato presso i comuni di appartenenza, maturando capacità ed esperienze





Sì allunanimità del Consiglio regionale anche per lordine del giorno, proposto dal consigliere Mario Polese (OL), a favore dei lavoratori LPU, lavoratori di pubblica utilità.







Con il documento si impegna la Giunta regionale a: trovare soluzioni per la stabilizzazione dei lavoratori ex Tis e ex Rmi, denominati LPU - Lavoratori di Pubblica Utilità che, nel corso di questi lunghi anni, hanno sempre lavorato presso i comuni di appartenenza, maturando capacità ed esperienze, così come già attuato nei Comuni di Grassano (MT) e Avigliano (PZ), avvalendosi dellARLAB (Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata).In alternativa, viene precisato nellordine del giorno, si chiede di verificare la possibilità e la volontà di procedere a stabilizzare i lavoratori facenti parte della platea sopra citata, nelle attività delle società partecipate della Regione Basilicata o in enti strumentali.







La Giunta regionale della Calabria, su proposta del Presidente della Regione Roberto Occhiuto e dall'Assessore al lavoro Giovanni Calabrese, - viene evidenziato nellODG - ha approvato una delibera con la quale è stato stabilito di concedere ad ogni Comune un contributo di importo pari a Euro 54.000,00 per ogni Tis stabilizzato; sarebbe opportuno approvare una simile misura anche in Basilicata.



