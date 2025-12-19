-->

La voce della Politica

Contenzioso Agea con Comuni, Consiglio approva odg Polese

19/12/2025

Approvato allunanimità dal Consiglio regionale della Basilicata un ordine del giorno del consigliere Mario Polese (OL), con il quale si impegna la Giunta regionale a prevedere, al fine di evitare una sicura dichiarazione di dissesto degli Enti municipali coinvolti nei vari contenziosi con l'AGEA, l'organismo pagatore centrale in Italia per i fondi della PAC, un sostanziale contributo straordinario che permetterebbe di risolvere l'intera problematica attraverso proposte transattive con la stessa AGEA.



Tale richiesta, viene precisato, è supportata dal fatto che trattasi di contenziosi derivanti da opere pubbliche regionali comunque già realizzate e regolarmente rese fruibili alle collettività interessate. In alternativa si chiede di verificare la possibilità di ricercare ogni possibile soluzione finalizzata alla definitiva definizione della problematica.



Nel documento si precisa che l'AGEA ha intimato, a mezzo ingiunzioni di pagamento, alcuni Enti municipali, alla restituzione di ingenti somme percepite per le varie Misure del passato PSR Basilicata, contestazioni spesso legate a controlli e adempimenti effettuati da parte di Agea stessa e che il rischio di soccombenza, nell'ambito dei relativi contenziosi legali in corso, da parte degli Enti municipali interessati dalle predette ingiunzioni di pagamento, è molto alto, con conseguente possibilità di dissesto finanziario dei bilanci comunali stessi.






Lavoratori di pubblica utilità, approvato ODG Polese

Viene chiesto limpegno della Giunta per la stabilizzazione dei lavoratori ex Tis e ex Rmi. Lavoratori che hanno sempre lavorato presso i comuni di appartenenza, maturando capacità ed esperienze


Sì allunanimità del Consiglio regionale anche per lordine del giorno, proposto dal consigliere Mario Polese (OL), a favore dei lavoratori LPU, lavoratori di pubblica utilità.



Con il documento si impegna la Giunta regionale a: trovare soluzioni per la stabilizzazione dei lavoratori ex Tis e ex Rmi, denominati LPU - Lavoratori di Pubblica Utilità che, nel corso di questi lunghi anni, hanno sempre lavorato presso i comuni di appartenenza, maturando capacità ed esperienze, così come già attuato nei Comuni di Grassano (MT) e Avigliano (PZ), avvalendosi dellARLAB (Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata).In alternativa, viene precisato nellordine del giorno, si chiede di verificare la possibilità e la volontà di procedere a stabilizzare i lavoratori facenti parte della platea sopra citata, nelle attività delle società partecipate della Regione Basilicata o in enti strumentali.



La Giunta regionale della Calabria, su proposta del Presidente della Regione Roberto Occhiuto e dall'Assessore al lavoro Giovanni Calabrese, - viene evidenziato nellODG - ha approvato una delibera con la quale è stato stabilito di concedere ad ogni Comune un contributo di importo pari a Euro 54.000,00 per ogni Tis stabilizzato; sarebbe opportuno approvare una simile misura anche in Basilicata.




La Voce della Politica
19/12/2025 - Dighe, collegamento Acerenza-Genzano verso il traguardo

Nuovo sopralluogo del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, sui cantieri dello schema idrico Basento Bradano. La fisionomia dell'infrastruttura di collegamento tra la diga di Acerenza e quella di Genzano di Lucania è decisame...-->continua
19/12/2025 - Sì da Aula allOdg del M5s su ricerca e raccolta dei tartufi

Nel corso della seduta di ieri del Consiglio regionale è stato approvato lodg a firma delle consigliere regionali del M5s, Alessia Araneo e Viviana Verri, relativo alle modifiche allarticolo 17 della L.R. n. 35/1995. Con lodg si impegna la Giunta regionale ...-->continua
19/12/2025 - Conflitto israelo-palestinese, Consiglio approva odg di Polese

Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato allunanimità un ordine del giorno, proposto dal consigliere Mario Polese (OL) e sottoscritto da altri consiglieri, sulla pace la tutela dei civili e la coesistenza tra i popoli nel conflitto israelo-palesti...-->continua
19/12/2025 - Lospinoso: Assoluzione Simonetti e Valvano, giustizia è fatta

Il segretario provinciale del Partito Democratico di Potenza, Arduino Lospinoso, esprime grande soddisfazione per lassoluzione di Luigi Simonetti e Livio Valvano.
Secondo Lospinoso, la decisione dei giudici conferma la correttezza del comportamento tenuto...-->continua
19/12/2025 - Lacorazza: a Luigi Simonetti la nostra gratitudine

Non è stato sicuramente semplice vivere un passaggio delicato della propria vita e del proprio impegno politico, con il peso di una vicenda giudiziaria che ha avuto un suo impatto mediatico, e quindi personale e familiare. Lo dichiara il capogruppo del Pd, P...-->continua
19/12/2025 - SS 598 ed ex SS 103, laula approva Odg Lacorazza su accessi e adeguamento

Approvato dal Consiglio regionale lordine del giorno, a firma del consigliere del Pd Piero Lacorazza: Risoluzione problemi accessi e adeguamento SS 598 Fondovalle dellAgri e ex SS 103. Con lOdg si impegna la Giunta regionale a: intraprendere contatti con ...-->continua















