-->
|
La voce della Politica
|Conflitto israelo-palestinese, Consiglio approva odg di Polese
19/12/2025
|Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato allunanimità un ordine del giorno, proposto dal consigliere Mario Polese (OL) e sottoscritto da altri consiglieri, sulla pace la tutela dei civili e la coesistenza tra i popoli nel conflitto israelo-palestinese.
Con il documento si auspica che il Parlamento e la Commissione Europea rafforzino ogni azione politico-istituzionale finalizzata al raggiungimento della pace e si impegna il Presidente della Giunta e la stessa Giunta regionale ad esprimere ferma condanna del terrorismo in ogni sua forma e a ribadire che Hamas non rappresenta il popolo palestinese, il quale ha diritto a vivere in pace, dignità e libertà; ad esprimere ferma condanna di ogni violazione del diritto internazionale umanitario e di ogni atto consumato contro i civili inermi palestinesi; ad affermare la propria solidarietà e vicinanza a tutte le vittime civili del conflitto in Medio Oriente, palestinesi ed israeliane, con particolare attenzione ai bambini, alle donne e alle persone più vulnerabili, vittime incolpevoli della violenza.
Limpegno richiesto al Presidente della Giunta regionale è teso anche a sostenere, presso tutte le sedi istituzionali competenti, ogni iniziativa nazionale e internazionale volta: al cessate il fuoco immediato; alla protezione della popolazione civile; alla liberazione degli ostaggi; all'apertura di corridoi umanitari sicuri; alla ricostruzione delle infrastrutture civili; alla ripresa del dialogo politico nel quadro della soluzione dei due Stati; a promuovere, in raccordo con il sistema universitario (a partire da quello palestinese e israeliano, se caratterizzati da un impegno riconoscibile a favore della pace), il mondo della scuola, il volontariato e la società civile lucana, iniziative umanitarie, dell'associazionismo e della pace, tra cui borse di studio, programmi di accoglienza temporanea per minori provenienti da zone di guerra e campagne di raccolta fondi in favore di organizzazioni internazionali attive nella protezione dei civili; a valutare, a seguito d'incontro, la disponibilità del sostegno dell'associazionismo lucano; a demandare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la definizione di una serie di interventi di solidarietà a sostegno delle popolazioni civili colpite dal conflitto israelo-palestinese avvalendosi delle risorse del fondo derivante dalle trattenute sui compensi dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale n.37/2017.
Sollecitate, altresì, nel rispetto delle competenze regionali e in raccordo con le istituzioni nazionali, forme di cooperazione volte a promuovere iniziative di pace, dialogo interculturale e tutela dei diritti umani, evitando attività che possano risultare in contrasto con tali principi.
Al fine di dare massima visibilità alla posizione assunta dal Consiglio regionale della Basilicata, i consiglieri chiedono che lordine del giorno venga trasmesso al Governo della Repubblica, al Parlamento Europeo e alle rappresentanze diplomatiche di Israele e Palestina.
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/12/2025 - Dighe, collegamento Acerenza-Genzano verso il traguardo
Nuovo sopralluogo del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, sui cantieri dello schema idrico Basento Bradano. La fisionomia dell'infrastruttura di collegamento tra la diga di Acerenza e quella di Genzano di Lucania è decisame...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Sì da Aula allOdg del M5s su ricerca e raccolta dei tartufi
Nel corso della seduta di ieri del Consiglio regionale è stato approvato lodg a firma delle consigliere regionali del M5s, Alessia Araneo e Viviana Verri, relativo alle modifiche allarticolo 17 della L.R. n. 35/1995. Con lodg si impegna la Giunta regionale ...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Contenzioso Agea con Comuni, Consiglio approva odg Polese
Approvato allunanimità dal Consiglio regionale della Basilicata un ordine del giorno del consigliere Mario Polese (OL), con il quale si impegna la Giunta regionale a prevedere, al fine di evitare una sicura dichiarazione di dissesto degli Enti municipali coi...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Conflitto israelo-palestinese, Consiglio approva odg di Polese
Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato allunanimità un ordine del giorno, proposto dal consigliere Mario Polese (OL) e sottoscritto da altri consiglieri, sulla pace la tutela dei civili e la coesistenza tra i popoli nel conflitto israelo-palesti...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Lospinoso: Assoluzione Simonetti e Valvano, giustizia è fatta
Il segretario provinciale del Partito Democratico di Potenza, Arduino Lospinoso, esprime grande soddisfazione per lassoluzione di Luigi Simonetti e Livio Valvano.
Secondo Lospinoso, la decisione dei giudici conferma la correttezza del comportamento tenuto...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Lacorazza: a Luigi Simonetti la nostra gratitudine
Non è stato sicuramente semplice vivere un passaggio delicato della propria vita e del proprio impegno politico, con il peso di una vicenda giudiziaria che ha avuto un suo impatto mediatico, e quindi personale e familiare. Lo dichiara il capogruppo del Pd, P...-->continua
|
|
|19/12/2025 - SS 598 ed ex SS 103, laula approva Odg Lacorazza su accessi e adeguamento
Approvato dal Consiglio regionale lordine del giorno, a firma del consigliere del Pd Piero Lacorazza: Risoluzione problemi accessi e adeguamento SS 598 Fondovalle dellAgri e ex SS 103. Con lOdg si impegna la Giunta regionale a: intraprendere contatti con ...-->continua
|
|