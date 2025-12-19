-->

Conflitto israelo-palestinese, Consiglio approva odg di Polese

19/12/2025

Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato allunanimità un ordine del giorno, proposto dal consigliere Mario Polese (OL) e sottoscritto da altri consiglieri, sulla pace la tutela dei civili e la coesistenza tra i popoli nel conflitto israelo-palestinese.

Con il documento si auspica che il Parlamento e la Commissione Europea rafforzino ogni azione politico-istituzionale finalizzata al raggiungimento della pace e si impegna il Presidente della Giunta e la stessa Giunta regionale ad esprimere ferma condanna del terrorismo in ogni sua forma e a ribadire che Hamas non rappresenta il popolo palestinese, il quale ha diritto a vivere in pace, dignità e libertà; ad esprimere ferma condanna di ogni violazione del diritto internazionale umanitario e di ogni atto consumato contro i civili inermi palestinesi; ad affermare la propria solidarietà e vicinanza a tutte le vittime civili del conflitto in Medio Oriente, palestinesi ed israeliane, con particolare attenzione ai bambini, alle donne e alle persone più vulnerabili, vittime incolpevoli della violenza.



Limpegno richiesto al Presidente della Giunta regionale è teso anche a sostenere, presso tutte le sedi istituzionali competenti, ogni iniziativa nazionale e internazionale volta: al cessate il fuoco immediato; alla protezione della popolazione civile; alla liberazione degli ostaggi; all'apertura di corridoi umanitari sicuri; alla ricostruzione delle infrastrutture civili; alla ripresa del dialogo politico nel quadro della soluzione dei due Stati; a promuovere, in raccordo con il sistema universitario (a partire da quello palestinese e israeliano, se caratterizzati da un impegno riconoscibile a favore della pace), il mondo della scuola, il volontariato e la società civile lucana, iniziative umanitarie, dell'associazionismo e della pace, tra cui borse di studio, programmi di accoglienza temporanea per minori provenienti da zone di guerra e campagne di raccolta fondi in favore di organizzazioni internazionali attive nella protezione dei civili; a valutare, a seguito d'incontro, la disponibilità del sostegno dell'associazionismo lucano; a demandare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la definizione di una serie di interventi di solidarietà a sostegno delle popolazioni civili colpite dal conflitto israelo-palestinese avvalendosi delle risorse del fondo derivante dalle trattenute sui compensi dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale n.37/2017.



Sollecitate, altresì, nel rispetto delle competenze regionali e in raccordo con le istituzioni nazionali, forme di cooperazione volte a promuovere iniziative di pace, dialogo interculturale e tutela dei diritti umani, evitando attività che possano risultare in contrasto con tali principi.

Al fine di dare massima visibilità alla posizione assunta dal Consiglio regionale della Basilicata, i consiglieri chiedono che lordine del giorno venga trasmesso al Governo della Repubblica, al Parlamento Europeo e alle rappresentanze diplomatiche di Israele e Palestina.



