-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Basilicata. Si è insediato il Consiglio delle Autonomie Locali

17/12/2025

Si è svolta presso la Sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale la prima riunione operativa del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Allincontro hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, la Vicepresidente Maddalena Fazzari, il Dirigente generale Nicola Coluzzi, i presidenti delle Province di Potenza e Matera e membri di diritto, Christian Giordano e Francesco Mancini, oltre agli altri componenti eletti.

Nel corso della riunione, il Presidente Pittella ha sottolineato limportanza di rafforzare unalleanza strutturata tra il Consiglio delle Autonomie Locali e la Regione. Questa alleanza con le autonomie locali  ha evidenziato Pittella  è uno strumento essenziale per avvicinare cittadini e amministratori dei territori ai centri decisionali delle istituzioni regionali. Il Consiglio regionale sta riaffermando la propria centralità, esercitando pienamente le prerogative di programmazione e di verifica della legittimità degli atti. In tale prospettiva, il ruolo del CAL assume un valore strategico, perché assicura la rappresentanza dei Comuni come luogo in cui le esigenze dei territori trovano ascolto e adeguata formalizzazione, superando logiche frammentarie.

Il Consiglio delle Autonomie Locali  ha proseguito Pittella  è chiamato a esprimere pareri sugli atti amministrativi e contabili della Regione e a elaborare proposte condivise sui temi centrali per lo sviluppo, a partire dalla pianificazione regionale. Lobiettivo è costruire una visione complessiva, e non settoriale, degli interessi collettivi dei territori.

Il CAL è stato istituito con legge regionale nel 2021. Lorganismo svolge la funzione di garantire agli enti locali unadeguata considerazione nellambito dellattività regionale, rappresentando una forma stabile di coordinamento tra i diversi livelli di governo locale. Ai sensi dellarticolo 80 dello Statuto regionale, il Consiglio delle Autonomie Locali esprime parere non vincolante nei seguenti casi: conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali; istituzione e modifica delle circoscrizioni comunali e degli enti di area vasta; Piano strategico regionale e Documento di economia e finanza regionale; atti amministrativi generali di carattere finanziario o di programmazione che interessino gli enti locali; esercizio del potere sostitutivo della Regione; legge europea; proposte di modifica dello Statuto regionale.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
17/12/2025 - Dr. Nicola Giordano sollecita un ecografo per la prevenzione dei tumori mammari a SantArcangelo

Loperatore sanitario e consigliere Dr. Nicola Giordano si rivolge allAssessore regionale alle Politiche Sociali e alla Sanità, Dr. Cosimo Latronico, per richiedere lacquisto di un ecografo specifico per la diagnosi precoce del tumore mammario. Liniziativa mira a rafforza...-->continua
17/12/2025 - Impianti termici, Marrese: Approvato allunanimità un ordine del giorno che tutela lavoratori e continuità del servizio

Il consigliere regionale della Basilicata Piero Marrese esprime grande soddisfazione per lapprovazione allunanimità, da parte del Consiglio Regionale, dellordine del giorno di cui è primo firmatario, che ha integrato la legge finalizzata a garantire il corr...-->continua
17/12/2025 - Basilicata. Si è insediato il Consiglio delle Autonomie Locali

Si è svolta presso la Sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale la prima riunione operativa del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Allincontro hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, la Vicepresidente Madda...-->continua
17/12/2025 - Sperimentazione gestionale sanità, Lacorazza: paletti pubblici

Ci siamo astenuti sulla proposta di legge che norma la sperimentazione gestionale in sanità perché, in assenza di un Piano sanitario e di un confronto chiaro, il rischio che si scivoli verso uno smantellamento del sistema pubblico sono dietro langolo. Per no...-->continua
17/12/2025 - Angelino. Sanità a Matera: continuità, modernizzazione e attenzione al territorio

Come Segreteria Cittadina di Matera nel Cuore, sento ogni giorno la responsabilità e lonore di mantenere un dialogo costante con la nostra comunità: ascoltare le istanze, raccogliere le preoccupazioni e tradurle in azioni concrete e misurabili. È da questo co...-->continua
17/12/2025 - Iveco, Spera (Ugl): ''Serve confronto su nuovo assetto industriale''

Nel corso dellincontro svoltosi presso il Mimit e presieduto dal ministro Urso  dichiara il Segretario Nazionale UGL Metalmeccanici Antonio Spera, presente al tavolo con la delegazione UGL  Iveco ha manifestato la propria disponibilità a presentare il pian...-->continua
17/12/2025 - Sperimentazioni gestionali, approvato il DDL in Consiglio Regionale. Nicola Morea (Azione)

«Ieri il Consiglio regionale ha approvato il Disegno di Legge sulle sperimentazioni gestionali: esprimo grandi soddisfazione per il lavoro fatto su un provvedimento importante, che consente di rendere strutturale uno strumento già sperimentato con successo in ...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo