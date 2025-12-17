-->
La voce della Politica
|Basilicata. Si è insediato il Consiglio delle Autonomie Locali
17/12/2025
|Si è svolta presso la Sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale la prima riunione operativa del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Allincontro hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, la Vicepresidente Maddalena Fazzari, il Dirigente generale Nicola Coluzzi, i presidenti delle Province di Potenza e Matera e membri di diritto, Christian Giordano e Francesco Mancini, oltre agli altri componenti eletti.
Nel corso della riunione, il Presidente Pittella ha sottolineato limportanza di rafforzare unalleanza strutturata tra il Consiglio delle Autonomie Locali e la Regione. Questa alleanza con le autonomie locali ha evidenziato Pittella è uno strumento essenziale per avvicinare cittadini e amministratori dei territori ai centri decisionali delle istituzioni regionali. Il Consiglio regionale sta riaffermando la propria centralità, esercitando pienamente le prerogative di programmazione e di verifica della legittimità degli atti. In tale prospettiva, il ruolo del CAL assume un valore strategico, perché assicura la rappresentanza dei Comuni come luogo in cui le esigenze dei territori trovano ascolto e adeguata formalizzazione, superando logiche frammentarie.
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha proseguito Pittella è chiamato a esprimere pareri sugli atti amministrativi e contabili della Regione e a elaborare proposte condivise sui temi centrali per lo sviluppo, a partire dalla pianificazione regionale. Lobiettivo è costruire una visione complessiva, e non settoriale, degli interessi collettivi dei territori.
Il CAL è stato istituito con legge regionale nel 2021. Lorganismo svolge la funzione di garantire agli enti locali unadeguata considerazione nellambito dellattività regionale, rappresentando una forma stabile di coordinamento tra i diversi livelli di governo locale. Ai sensi dellarticolo 80 dello Statuto regionale, il Consiglio delle Autonomie Locali esprime parere non vincolante nei seguenti casi: conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali; istituzione e modifica delle circoscrizioni comunali e degli enti di area vasta; Piano strategico regionale e Documento di economia e finanza regionale; atti amministrativi generali di carattere finanziario o di programmazione che interessino gli enti locali; esercizio del potere sostitutivo della Regione; legge europea; proposte di modifica dello Statuto regionale.
