«Gli usi civici non sono un tema del passato, ma una questione ancora oggi centrale per la tutela del territorio, per lagricoltura, per lambiente e per i diritti delle comunità locali. Con questo percorso di confronto abbiamo avviato una fase nuova, fondata su chiarezza amministrativa, semplificazione delle procedure e collaborazione concreta con i Comuni». Lo dichiara Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, a conclusione del ciclo di incontri dedicati al Demanio di uso civico in Basilicata: stato dellarte, regole, procedure e buone pratiche.

Le due giornate seminariali, svoltesi a Potenza e a Metaponto, hanno rappresentato un momento di approfondimento tecnico e di confronto operativo tra Regione, Comuni, professionisti e operatori del settore, con lobiettivo di diffondere una nuova cultura degli usi civici e di fornire strumenti concreti per una gestione più efficace dei beni civici.

Gli usi civici sono diritti di origine antica, spesso medievale, nati per garantire alle popolazioni locali laccesso a risorse essenziali come pascoli, legna e terreni agricoli. Nel tempo, la loro gestione si è intrecciata con una normativa complessa, a partire dalla Legge n. 1766 del 1927, che ha disciplinato i processi di liquidazione, legittimazione e destinazione dei terreni gravati da tali diritti.

«La Basilicata  sottolinea lAssessore Cicala  si trova in una situazione particolarmente delicata: in molti territori le operazioni di accertamento dei demani civici non sono mai state completate e solo sette Comuni risultano oggi pienamente definiti. È una criticità storica che richiede un approccio organico, responsabile e condiviso».

Un passaggio fondamentale in questa direzione è rappresentato dalla Legge Regionale 9 aprile 2025, n. 19, che ha aggiornato la normativa regionale sugli usi civici, introducendo strumenti più

moderni e trasparenti. «Con questa legge  prosegue Cicala  abbiamo posto le basi per una gestione più chiara e coerente, riducendo incertezze e contenziosi e offrendo maggiore certezza a

cittadini, imprese e amministrazioni comunali».

La visione della Regione è quella di trasformare gli usi civici da problema amministrativo a opportunità di sviluppo, valorizzando i beni civici come risorsa agricola, ambientale e forestale, a

sostegno delle economie locali, della tutela del paesaggio e della biodiversità. «Il confronto avviato in queste giornate promosse dalla Direzione Generale per le Politiche agricole

 conclude Cicala  non si esaurisce qui. Limpegno dellAssessorato è quello di proseguire lungo questa linea, rafforzando il dialogo con i Comuni e mettendo a disposizione competenze, strumenti e supporto operativo per arrivare a soluzioni stabili e condivise».