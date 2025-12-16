-->
|
La voce della Politica
|Cicala: ''Usi civici, diritti antichi ma attuali''
16/12/2025
|«Gli usi civici non sono un tema del passato, ma una questione ancora oggi centrale per la tutela del territorio, per lagricoltura, per lambiente e per i diritti delle comunità locali. Con questo percorso di confronto abbiamo avviato una fase nuova, fondata su chiarezza amministrativa, semplificazione delle procedure e collaborazione concreta con i Comuni». Lo dichiara Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, a conclusione del ciclo di incontri dedicati al Demanio di uso civico in Basilicata: stato dellarte, regole, procedure e buone pratiche.
Le due giornate seminariali, svoltesi a Potenza e a Metaponto, hanno rappresentato un momento di approfondimento tecnico e di confronto operativo tra Regione, Comuni, professionisti e operatori del settore, con lobiettivo di diffondere una nuova cultura degli usi civici e di fornire strumenti concreti per una gestione più efficace dei beni civici.
Gli usi civici sono diritti di origine antica, spesso medievale, nati per garantire alle popolazioni locali laccesso a risorse essenziali come pascoli, legna e terreni agricoli. Nel tempo, la loro gestione si è intrecciata con una normativa complessa, a partire dalla Legge n. 1766 del 1927, che ha disciplinato i processi di liquidazione, legittimazione e destinazione dei terreni gravati da tali diritti.
«La Basilicata sottolinea lAssessore Cicala si trova in una situazione particolarmente delicata: in molti territori le operazioni di accertamento dei demani civici non sono mai state completate e solo sette Comuni risultano oggi pienamente definiti. È una criticità storica che richiede un approccio organico, responsabile e condiviso».
Un passaggio fondamentale in questa direzione è rappresentato dalla Legge Regionale 9 aprile 2025, n. 19, che ha aggiornato la normativa regionale sugli usi civici, introducendo strumenti più
moderni e trasparenti. «Con questa legge prosegue Cicala abbiamo posto le basi per una gestione più chiara e coerente, riducendo incertezze e contenziosi e offrendo maggiore certezza a
cittadini, imprese e amministrazioni comunali».
La visione della Regione è quella di trasformare gli usi civici da problema amministrativo a opportunità di sviluppo, valorizzando i beni civici come risorsa agricola, ambientale e forestale, a
sostegno delle economie locali, della tutela del paesaggio e della biodiversità. «Il confronto avviato in queste giornate promosse dalla Direzione Generale per le Politiche agricole
conclude Cicala non si esaurisce qui. Limpegno dellAssessorato è quello di proseguire lungo questa linea, rafforzando il dialogo con i Comuni e mettendo a disposizione competenze, strumenti e supporto operativo per arrivare a soluzioni stabili e condivise».
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/12/2025 - Potenza, approvato laggiornamento del Programma ambientale per una città più verde
Attenzione alle comunità e ai territori. In questa logica alcuni giorni fa la Giunta regionale della Basilicata ha approvato la Delibera numero 753 con cui viene autorizzata la modifica al Programma analitico degli interventi per le azioni di compensazione e mitigazione ambi...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Cupparo: artigianato vitale per leconomia
Lartigianato, con le sue circa 10.000 microimprese, è vitale per leconomia e per loccupazione in Basilicata. Lo ha detto lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo intervenendo alla manifestazione per la consegna del Premio Maestri Artigiani ed...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Forestazione, Minoranza: La Maggioranza stoppa Cicala
"Lapertura del Consiglio regionale ha segnato, con le posizioni della maggioranza, uno stop allassessore regionale Carmine Cicale per un incontro che ha convocato il prossimo 18 dicembre sul tema forestazione, in particolare su prospettiva e programmazione. ...-->continua
|
|
|16/12/2025 - M5S. Strada Diga di AcerenzaSS 658, lAlto Bradano non può più attendere
Come consigliere regionali del Movimento 5 Stelle abbiamo ritenuto doveroso depositare uninterrogazione urgente per riportare allattenzione del Consiglio regionale una delle vicende infrastrutturali più paradigmatiche delle difficoltà della Basilicata: il co...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Polese su assunzione nuovo personale Regione
Quella di oggi è una giornata importante e non solo celebrativa. È la dimostrazione che questa maggioranza guidata dal presidente Bardi ha avuto il coraggio di sbloccare una situazione che perdurava da troppo tempo: erano anni, troppi anni, che la macchina a...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Cicala: ''Usi civici, diritti antichi ma attuali''
«Gli usi civici non sono un tema del passato, ma una questione ancora oggi centrale per la tutela del territorio, per lagricoltura, per lambiente e per i diritti delle comunità locali. Con questo percorso di confronto abbiamo avviato una fase nuova, fondata ...-->continua
|
|
|16/12/2025 - ''Dopo di Noi'' Policoro, Latronico: ''Esempio di amore''
"Qui l'assistenza indossa un abito sartoriale, fatto su misura per l'unica, irripetibile dignità di ogni persona. È qui che l'amore, quello vero, smette di essere solo un sentimento e si trasforma in un progetto di vita". Così l'assessore regionale alla Salute...-->continua
|
|