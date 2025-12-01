Lassessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, ha dato avvio al bando SRG10 dedicato alla promozione dei prodotti di qualità della Basilicata, uno strumento strategico del Complemento di Sviluppo Rurale 20232027 della programmazione europea, pensato per rafforzare la presenza e il valore delle nostre eccellenze agroalimentari sul mercato europeo.



La misura mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 3.380.000 euro. Ogni progetto potrà avere un valore compreso tra 15.000 e 150.000 euro, con un contributo pubblico pari al 70% delle spese ammesse. Le iniziative avranno una durata di 24 mesi.



Con questo intervento  dichiara lassessore Carmine Cicala  sosteniamo in modo concreto le imprese e i consorzi che ogni giorno custodiscono e valorizzano la qualità lucana. Vogliamo accrescere la conoscenza dei nostri prodotti certificati, informare i consumatori sulle loro caratteristiche nutrizionali e ambientali e favorire una più forte integrazione di filiera capace di migliorare la competitività delle aziende agricole.



Il bando sostiene attività di informazione e promozione dei prodotti riconosciuti dai principali regimi di qualità europei e nazionali: Dop, Igp, Stg, biologico, qualità integrata, benessere animale, produzioni zootecniche certificate, bevande spiritose e vini a indicazione geografica, oltre ai regimi di qualità etica e sociale.



Possono partecipare gruppi di produttori, consorzi di tutela, cooperative, organizzazioni di produttori e reti di imprese che operano nei regimi di qualità ammessi.



La scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 16 del 30 gennaio 2026.



La promozione delle nostre eccellenze  conclude Cicala  è una leva fondamentale per sostenere le imprese agricole e per far conoscere, in Italia e in Europa, la ricchezza del territorio lucano e della sua tradizione produttiva.