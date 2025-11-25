"Possiamo una volta per tutte confrontare gli annunci con i risultati? Su circa 1,2 mld di euro, il riequilibrio territoriale e lincremento nel 2025 sarebbero di circa 7 mln di euro? E nel 2026, con lincremento già previsto dalla legge di stabilità in discussione in Parlamento e comunque ancora lontano dal 7-7,5% rispetto al PIL, ci sarà un ulteriore incremento in valore assoluto anche in Basilicata." È quanto dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:



"Si abbassi lenfasi del riferimento che Latronico definisce 'storico' allincremento avuto per la Basilicata. Sia chiaro, ogni euro in più è un passo avanti, ma siamo ben lontani dagli annunci fatti che avrebbero dovuto determinare, sia in ambito nazionale che regionale, altri impatti. Così come non ci pare che nella legge di stabilità vi sia la norma che alzi da 500.000 a 600.000 abitanti la soglia di 'protezione' per le piccole regioni che, come dichiarato da Latronico in Consiglio, potrebbe comportare una possibilità di incremento di 20 milioni di euro".



"Nel 2026, in valore assoluto - spiega Lacorazza - il Fondo Sanitario Nazionale aumenterà e quindi anche quello regionale, ma siamo ben al di sotto di una percentuale del PIL che determini concreti passi in avanti. Abbiamo da tempo depositato una nostra proposta che chiede di mettere la Basilicata alla guida di una battaglia nazionale che possa portare tendenzialmente la spesa in sanità al 7,5% del PIL nei prossimi anni, ma anche che determini condizioni di premialità e di incentivi per il personale sanitario e non sanitario che scelga per un po di anni di presidiare le aree interne".



"Speriamo - conclude - che su questa proposta la maggioranza possa convergere. Ma, al netto di questi variabili contabili e finanziarie, che pure contano, in Basilicata i problemi in sanità crescono e a questo punto siamo ben lontani dallannuncio di un Piano sanitario da approvare entro dicembre, a meno che non si voglia discutere e licenziare le slides.