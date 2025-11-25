-->
|
La voce della Politica
|Riparto FSN, Lacorazza: Troppa enfasi mentre i problemi crescono
25/11/2025
|"Possiamo una volta per tutte confrontare gli annunci con i risultati? Su circa 1,2 mld di euro, il riequilibrio territoriale e lincremento nel 2025 sarebbero di circa 7 mln di euro? E nel 2026, con lincremento già previsto dalla legge di stabilità in discussione in Parlamento e comunque ancora lontano dal 7-7,5% rispetto al PIL, ci sarà un ulteriore incremento in valore assoluto anche in Basilicata." È quanto dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:
"Si abbassi lenfasi del riferimento che Latronico definisce 'storico' allincremento avuto per la Basilicata. Sia chiaro, ogni euro in più è un passo avanti, ma siamo ben lontani dagli annunci fatti che avrebbero dovuto determinare, sia in ambito nazionale che regionale, altri impatti. Così come non ci pare che nella legge di stabilità vi sia la norma che alzi da 500.000 a 600.000 abitanti la soglia di 'protezione' per le piccole regioni che, come dichiarato da Latronico in Consiglio, potrebbe comportare una possibilità di incremento di 20 milioni di euro".
"Nel 2026, in valore assoluto - spiega Lacorazza - il Fondo Sanitario Nazionale aumenterà e quindi anche quello regionale, ma siamo ben al di sotto di una percentuale del PIL che determini concreti passi in avanti. Abbiamo da tempo depositato una nostra proposta che chiede di mettere la Basilicata alla guida di una battaglia nazionale che possa portare tendenzialmente la spesa in sanità al 7,5% del PIL nei prossimi anni, ma anche che determini condizioni di premialità e di incentivi per il personale sanitario e non sanitario che scelga per un po di anni di presidiare le aree interne".
"Speriamo - conclude - che su questa proposta la maggioranza possa convergere. Ma, al netto di questi variabili contabili e finanziarie, che pure contano, in Basilicata i problemi in sanità crescono e a questo punto siamo ben lontani dallannuncio di un Piano sanitario da approvare entro dicembre, a meno che non si voglia discutere e licenziare le slides.
|
archivio
|La Voce della Politica
|25/11/2025 - Bardi in Consiglio su assestamento bilancio e Smart Paper
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è intervenuto questa mattina in Consiglio regionale per illustrare lAssestamento al Bilancio 2025 e fornire un aggiornamento dettagliato sulla complessa vertenza Smart Paper. In un discorso che ha posto laccento sulla tra...-->continua
|
|
|25/11/2025 - Trasporto pubblico scolastico, Sindaco Bianco tuona contro la gestione da parte della Provincia
Ancora disagi. E ancora una volta i problemi riguardano il trasporto scolastico degli studenti che tutti i giorni partono da Policoro per Nova Siri, ed il loro conseguente ritorno.
Questa la denuncia manifestata dal Sindaco di Policoro Enrico Bianco che, a...-->continua
|
|
|25/11/2025 - Riparto FSN, Lacorazza: Troppa enfasi mentre i problemi crescono
"Possiamo una volta per tutte confrontare gli annunci con i risultati? Su circa 1,2 mld di euro, il riequilibrio territoriale e lincremento nel 2025 sarebbero di circa 7 mln di euro? E nel 2026, con lincremento già previsto dalla legge di stabilità in discus...-->continua
|
|
|25/11/2025 - Enzo Paolo Turchi e il Canile Argo insieme per le adozioni a Matera
Le adozioni rappresentano un gesto importante per offrire una nuova opportunità ai cani in cerca di famiglia.
A Matera, questo percorso virtuoso è sostenuto quotidianamente dal Canile comunale Argo, che con competenza e professionalità accompagna ogni...-->continua
|
|
|25/11/2025 - Smart Paper, Minoranza: Vigileremo sugli impegni assunti da Bardi
La Minoranza: Come opposizione abbiamo più volte sollecitato una comunicazione ufficiale sulla questione e oggi è arrivato limpegno assunto dal presidente Bardi in Consiglio regionale
Abbiamo chiesto al presidente Bardi di aprire il Consiglio region...-->continua
|
|
|25/11/2025 - Non-oil e compensazioni ambientali, conferenza stampa di Bcc
Si è svolta questa mattina presso il palazzo del Consiglio regionale la conferenza stampa di Basilicata Casa Comune con il vicepresidente del Consiglio Angelo Chiorazzo e il capogruppo Giovanni Vizziello, presenti in sala anche i consiglieri regionali Bochicch...-->continua
|
|
|25/11/2025 - Matera aderisce alla Rete READY per i diritti delle persone LGBT+
Il Comune di Matera ha aderito ufficialmente alla Rete READY, la rete italiana delle Pubbliche Amministrazioni impegnate nella tutela dei diritti umani delle persone LGBT+ e nella promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle diff...-->continua
|
|