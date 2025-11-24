In relazione alle dichiarazioni diffuse dal consigliere di minoranza Pennella riguardo un presunto episodio di inquinamento nel tratto del fiume San Giovanni, lAmministrazione Comunale ritiene necessario precisare quanto segue, al fine di assicurare una corretta informazione ai cittadini.

A seguito delle segnalazioni effettuate dal consigliere Pennella, Carabinieri Forestali e ARPAB sono intervenuti tempestivamente effettuando tutte le verifiche tecniche necessarie.

Si chiarisce che non è stato sequestrato il cantiere, bensì un solo contenitore di prodotto, regolarmente impiegato per le lavorazioni.

Le autorità, dopo le prime valutazioni, hanno escluso qualsiasi pericolo per lambiente e per la salute pubblica, motivo per cui i lavori sono stati completati. Ciò conferma la piena regolarità degli interventi e lassenza di rischi.

I lavori non sono eseguiti dal Comune, ma dallUniversità della Basilicata, nellambito del progetto pilota Methods and tools for the research, the quali-quantitative assessment and protections to pollution of the fissured aquifers' strategic groundwater resources of the Lucanian and Calabria Appennines, inserito nel programma Tech4You  Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement, Missione 4  Componente 2  Investimento 1.5 del P.N.R.R.

Si tratta di attività scientifiche altamente specializzate, svolte da un ente di assoluto prestigio come lUniversità della Basilicata, che da sempre opera per la tutela e la salvaguardia dellambiente, contribuendo concretamente alla protezione delle risorse naturali del nostro territorio e non certo al loro depauperamento. Si ricorda inoltre che, per questa tipologia di interventi, gli uffici comunali non rilasciano autorizzazioni operative, poiché tali competenze spettano ad enti sovraordinati.

Il Comune si limita a rilasciare un nulla osta di accesso alle aree.

LAmministrazione Comunale sottolinea inoltre che si affida alle analisi dei campioni prelevati da ARPAB, i cui risultati saranno determinanti per comprendere con precisione lo stato reale delle acque e del materiale campionato. Saranno questi dati tecnici a fornire un quadro ufficiale e definitivo, e non semplici supposizioni allarmistiche.

Alla luce dei fatti, appare opportuno evidenziare che i nostri amministratori sono quotidianamente presenti, disponibili e operativi, 24 ore su 24, come avviene in ogni circostanza che riguarda il territorio e i cittadini, e non in situazioni sporadiche.

Per questo motivo desta comprensibile perplessità che, in occasione della segnalazione, non sia stata contattata lAmministrazione, sempre raggiungibile e immediatamente attiva, bensì un consigliere di minoranza.

Riteniamo che tali situazioni non debbano essere utilizzate per creare confusione o per tentare di gettare discredito sullimpegno che conduciamo con serietà, costanza e nel pieno rispetto del mandato ricevuto dallampio consenso popolare.

LAmministrazione rimane, come sempre, impegnata a garantire correttezza, presenza costante, collaborazione con le istituzioni competenti e tutela del territorio, valori che rappresentano il fondamento del nostro operato.