-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Tetti di spesa: ok del Consiglio di Stato
24/11/2025
|Il Consiglio di Stato, con quattro recenti sentenze (nn. 8459, 8460, 8462 e 8463), ha confermato in modo definitivo la piena legittimità delle Delibere della Giunta regionale n. 481/2022 e n. 482/2022, con le quali la Regione Basilicata aveva stabilito i tetti di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
I giudici hanno respinto i ricorsi presentati da due strutture sanitarie private, Polimedica srl e Fisioelle srl, confermando quanto già stabilito dal TAR Basilicata nel 2023: gli atti adottati dalla Regione sono pienamente corretti, rispettano le norme di legge e seguono puntualmente le procedure previste. Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico: Le decisioni del Consiglio di Stato sgombrano ogni dubbio: la Regione Basilicata ha operato in modo trasparente, nel rispetto delle regole e nellinteresse dei cittadini. Nonostante affermazioni distorte e ricostruzioni parziali diffuse negli scorsi mesi, gli atti della Giunta risultano oggi definitivamente confermati dalla più alta magistratura amministrativa. Continueremo a lavorare con serietà e responsabilità per garantire sostenibilità, qualità dei servizi e corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
|
archivio
|La Voce della Politica
|24/11/2025 - Fondo sanitario, più risorse alla Basilicata
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) per il 2025 che destina alla Basilicata 1,193 mld circa introducendo, per la prima volta, un criterio di riequilibrio basato sulla densità demografica e sul...-->continua
|
|
|24/11/2025 - Basilicata. Piano triennale fabbisogni personale Alsia
Sarà portato nei prossimi giorni allattenzione della Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale dellALSIA 2025-2027, uno strumento che punta a rendere lAgenzia sempre più moderna, efficace e capace di accompagnare gli agricoltori lucan...-->continua
|
|
|24/11/2025 - Basilicata. Tetti di spesa: ok del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con quattro recenti sentenze (nn. 8459, 8460, 8462 e 8463), ha confermato in modo definitivo la piena legittimità delle Delibere della Giunta regionale n. 481/2022 e n. 482/2022, con le quali la Regione Basilicata aveva stabilito i tetti...-->continua
|
|
|24/11/2025 - La Cisl lucana promuove una campagna di sensibilizzazione per la Giornata contro la violenza sulle donne
La violenza contro le donne è un problema degli uomini. È questo lo slogan scelto dalla segreteria regionale e dal coordinamento donne della Cisl Basilicata per la campagna di sensibilizzazione in occasione la Giornata internazionale per leliminazione della v...-->continua
|
|
|24/11/2025 - ''Tagli PAC sì, Tagli PAC no: il tormentone del 2025''
Si profilano grossi tagli, circa il 20%, guarda caso sempre allanello più debole della catena: lagricoltore. Questi tagli devono essere respinti con forza, ma a mio avviso i fondi che la UE attualmente elargisce dovrebbero essere redistribuiti, riequilibrati...-->continua
|
|
|24/11/2025 - Latronico: autismo, tema prioritario
Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina in collegamento allevento conclusivo del progetto Vivere Insieme, realizzato in attuazione della D.G.R. n. 951 del 30 dicembre 2022 e dedi...-->continua
|
|
|24/11/2025 - Assessore Gambardella, Comune di Maratea: 25 Novembre, impegno costante contro la violenza sulle Donne
In occasione del 25 Novembre Giornata Internazionale per leliminazione della Violenza contro le Donne, si rinnova l'impegno nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza di genere, confermando la centralità delle politiche di supporto, tutela ...-->continua
|
|