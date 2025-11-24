Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina  in collegamento  allevento conclusivo del progetto Vivere Insieme, realizzato in attuazione della D.G.R. n. 951 del 30 dicembre 2022 e dedicato a iniziative rivolte alle persone affette da disturbo dello spettro autistico. Lincontro, ospitato a Lauria, è stato promosso dalla locale sezione dellAias. Nel suo intervento, lassessore Latronico ha ribadito limpegno costante della Regione Basilicata nel rafforzare le politiche sociali, considerate un pilastro essenziale per la costruzione di una comunità più equa e inclusiva. Questanno  ha ricordato Latronico  nel bilancio regionale, in aggiunta alle risorse del fondo nazionale per linclusione, sono stati stanziati 25 milioni di euro destinati ai Piani di Zona, che rappresentano i 9 ambiti della rete dei servizi sociali lucani. Un potenziamento che testimonia la volontà del governo regionale di sostenere con forza i territori e i servizi rivolti alle persone e alle famiglie. Lassessore ha inoltre sottolineato che progetti come Vivere Insieme siano lesempio concreto di una visione capace di integrare fondi regionali e nazionali, generando interventi utili e innovativi.

Lautismo è un tema prioritario per la nostra agenda sociale  ha affermato Latronico  per sviluppare percorsi realmente efficaci è fondamentale una solida alleanza tra pubblico e privato, capace di costruire una rete in cui ogni attore possa contribuire con competenza e partecipazione. Solo grazie a questa collaborazione possono essere sviluppati programmi e servizi realmente performanti, capaci di migliorare la qualità della vita dei beneficiari dalletà pediatrica a quella adulta. La Regione Basilicata conferma la propria disponibilità a proseguire lungo il percorso avviato, sostenendo azioni che rafforzino inclusione, monitoraggio, supporto e autonomia delle persone. Le famiglie devono sentirsi parte di un sistema che le sostiene concretamente, che le accoglie e che si fa carico delle loro esigenze ha concluso Latronico sottolineando limportanza della collaborazione tra Università La Sapienza e Aias per sviluppare metodiche di insegnamento e apprendimento sempre più moderne e inclusive e ringraziando lAias di Lauria, tutti i professionisti e i volontari a vario titolo coinvolti nel progetto per limpegno e la dedizione.