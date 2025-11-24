-->
La voce della Politica
|Latronico: autismo, tema prioritario
24/11/2025
|Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina in collegamento allevento conclusivo del progetto Vivere Insieme, realizzato in attuazione della D.G.R. n. 951 del 30 dicembre 2022 e dedicato a iniziative rivolte alle persone affette da disturbo dello spettro autistico. Lincontro, ospitato a Lauria, è stato promosso dalla locale sezione dellAias. Nel suo intervento, lassessore Latronico ha ribadito limpegno costante della Regione Basilicata nel rafforzare le politiche sociali, considerate un pilastro essenziale per la costruzione di una comunità più equa e inclusiva. Questanno ha ricordato Latronico nel bilancio regionale, in aggiunta alle risorse del fondo nazionale per linclusione, sono stati stanziati 25 milioni di euro destinati ai Piani di Zona, che rappresentano i 9 ambiti della rete dei servizi sociali lucani. Un potenziamento che testimonia la volontà del governo regionale di sostenere con forza i territori e i servizi rivolti alle persone e alle famiglie. Lassessore ha inoltre sottolineato che progetti come Vivere Insieme siano lesempio concreto di una visione capace di integrare fondi regionali e nazionali, generando interventi utili e innovativi.
Lautismo è un tema prioritario per la nostra agenda sociale ha affermato Latronico per sviluppare percorsi realmente efficaci è fondamentale una solida alleanza tra pubblico e privato, capace di costruire una rete in cui ogni attore possa contribuire con competenza e partecipazione. Solo grazie a questa collaborazione possono essere sviluppati programmi e servizi realmente performanti, capaci di migliorare la qualità della vita dei beneficiari dalletà pediatrica a quella adulta. La Regione Basilicata conferma la propria disponibilità a proseguire lungo il percorso avviato, sostenendo azioni che rafforzino inclusione, monitoraggio, supporto e autonomia delle persone. Le famiglie devono sentirsi parte di un sistema che le sostiene concretamente, che le accoglie e che si fa carico delle loro esigenze ha concluso Latronico sottolineando limportanza della collaborazione tra Università La Sapienza e Aias per sviluppare metodiche di insegnamento e apprendimento sempre più moderne e inclusive e ringraziando lAias di Lauria, tutti i professionisti e i volontari a vario titolo coinvolti nel progetto per limpegno e la dedizione.
