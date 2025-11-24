-->

Basilicata. No alla violenza contro le donne, presentati due strumenti

24/11/2025

E stato presentato questa mattina presso la Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, il Bugiardino contro la violenza di genere e il Termometro della violenza digitale, un progetto promosso dalla consigliera di parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, insieme alla Provincia di Potenza, allordine dei Farmacisti di Potenza e allordine dei Medici di Potenza, con il patrocinio della Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata e del Corecom Basilicata.

Tra i presenti in sala rappresentanti istituzionali, autorità civili e militari e gli studenti di due terze classi e una quinta dellistituto di istruzione superiore Einstein-De Lorenzo, accompagnati dai docenti Katia Orlando, Katia Luongo, Mariella Giacummo, Anna Lagrotta, Massimo Maria Molinari.

In un tempo storico complesso, riteniamo essenziale incontrare le nuove generazioni per educare al rispetto reciproco e alla cultura dei diritti e liniziativa di oggi va proprio in questa direzione. Nella settimana del 25 novembre ricordiamo che la violenza non è mai amore e che, nonostante i progressi compiuti, resta fondamentale continuare a sensibilizzare: solo conoscendo la storia delle discriminazioni, dalla legittimazione legale della violenza familiare fino alle più recenti conquiste, possiamo costruire una società realmente equa. Lo ha affermato la presidente della Commissione regionale pari opportunità, Vittoria Rotunno, sottolineando che: In questo percorso, la prevenzione della violenza e la promozione della parità non riguardano solo le istituzioni, ma rappresentano una responsabilità collettiva che chiama in causa famiglie, scuole, associazioni e singoli cittadini, affinché ogni persona possa contribuire attivamente al cambiamento culturale.
La CRPO - ha concluso Rotunno  lavora, promuovendo sinergie e forme di collaborazione con le istituzioni, con il mondo della scuola e con tutte le realtà del territorio per promuovere consapevolezza, prevenzione e pari opportunità per tutte e tutti.

Questanno, in occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, abbiamo deciso di realizzare due strumenti concreti dedicati al contrasto della violenza di genere. Si tratta - ha precisato la consigliera di parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito - di supporti pensati in primo luogo per i ragazzi, ma utili per tutte le generazioni, inclusi gli adulti. Il primo è un bugiardino contro la violenza di genere, che sarà distribuito in tutte le farmacie della città di Potenza grazie alla collaborazione con lOrdine dei Farmacisti e lOrdine dei Medici. Questo progetto, sviluppato insieme alla Commissione Pari Opportunità della Basilicata, nasce con lobiettivo di avviare un dialogo stabile e una collaborazione strutturata affinché lo strumento possa essere diffuso su tutto il territorio regionale. Il secondo è rivolto in particolare ai più giovani: il termometro della violenza di genere, ideato per aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere i segnali della violenza nel cyberspazio. I volti della violenza - ha concluso la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza - stanno cambiando e sempre più spesso si manifestano attraverso i social network. Per questo è fondamentale che i giovani siano informati e messi nelle condizioni di utilizzare il digitale in modo consapevole e sicuro.

Massimo Maria Molinari, docente di Diritto, prendendo la parola, ha affermato: Spesso non ci rendiamo conto delle forme di discriminazione e di violenza che, anche inconsapevolmente, esercitiamo sulle donne, a partire da quelle a noi più vicine: madri, sorelle, compagne, fidanzate. Riconoscere i segnali è fondamentale per prevenire lescalation dei comportamenti abusanti. Per questo oggi presentiamo un termometro della violenza, uno strumento pensato per aiutare a individuare atteggiamenti e dinamiche che possono costituire i primi indicatori di abuso, affinché si possa intervenire tempestivamente e promuovere relazioni fondate sul rispetto e sulla dignità.



