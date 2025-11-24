La violenza contro le donne rappresenta una grave violazione dei diritti umani e un attacco inaccettabile alla dignità della persona. Ogni atto di violenza limita la libertà individuale e produce conseguenze sullintera comunità, indebolendo le fondamenta della convivenza democratica. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, in occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne.







Il quadro attuale, così come emerso anche nella due giorni di studio, organizzata dal Consiglio regionale della Basilicata, tenutasi recentemente a Matera, resta profondamente preoccupante: troppe donne, anche molto giovani, continuano a subire violenze, maltrattamenti e privazioni dei propri diritti. La violenza di genere nasce spesso da disuguaglianze, stereotipi radicati e contesti culturali che ne minimizzano o giustificano gli abusi. Allarmante il dato dei reati spia, indice di un malessere che rischia di sfociare in reati più gravi e che si consumano anche tra le mura domestiche.



Per affrontare efficacemente questo fenomeno occorre un maggiore impegno strutturale e coordinato delle istituzioni, della politica, delle scuole e dellintera società civile, con azioni di prevenzione, educazione al rispetto e percorsi di sostegno, dalla tutela legale allaccompagnamento psicologico, che permettano alle donne di vivere la propria vita con autonomia e sicurezza.











Costruire una società realmente libera dalla violenza è una responsabilità di tutti. Il Consiglio regionale, insieme alla Commissione regionale pari opportunità, rinnova il proprio impegno nel sostenere politiche e iniziative di contrasto alla violenza di genere, affinché il rispetto della dignità personale resti un principio irrinunciabile della nostra comunità. La priorità resta garantire a ogni donna pari condizioni e la possibilità di scegliere e autodeterminare il proprio futuro. E per questo che poniamo grande attenzione ai progetti di cittadinanza attiva e digitale, che - conclude Pittella - rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere consapevolezza, responsabilità condivisa e partecipazione, favorendo la costruzione di una cultura del rispetto e della non violenza in ogni ambito della vita sociale.



