-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

25 Novembre, Pittella: ''Il quadro attuale resta preoccupante''

24/11/2025

La violenza contro le donne rappresenta una grave violazione dei diritti umani e un attacco inaccettabile alla dignità della persona. Ogni atto di violenza limita la libertà individuale e produce conseguenze sullintera comunità, indebolendo le fondamenta della convivenza democratica. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, in occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne.



Il quadro attuale, così come emerso anche nella due giorni di studio, organizzata dal Consiglio regionale della Basilicata, tenutasi recentemente a Matera, resta profondamente preoccupante: troppe donne, anche molto giovani, continuano a subire violenze, maltrattamenti e privazioni dei propri diritti. La violenza di genere nasce spesso da disuguaglianze, stereotipi radicati e contesti culturali che ne minimizzano o giustificano gli abusi. Allarmante il dato dei reati spia, indice di un malessere che rischia di sfociare in reati più gravi e che si consumano anche tra le mura domestiche.

Per affrontare efficacemente questo fenomeno occorre un maggiore impegno strutturale e coordinato delle istituzioni, della politica, delle scuole e dellintera società civile, con azioni di prevenzione, educazione al rispetto e percorsi di sostegno, dalla tutela legale allaccompagnamento psicologico, che permettano alle donne di vivere la propria vita con autonomia e sicurezza.





Costruire una società realmente libera dalla violenza è una responsabilità di tutti. Il Consiglio regionale, insieme alla Commissione regionale pari opportunità, rinnova il proprio impegno nel sostenere politiche e iniziative di contrasto alla violenza di genere, affinché il rispetto della dignità personale resti un principio irrinunciabile della nostra comunità. La priorità resta garantire a ogni donna pari condizioni e la possibilità di scegliere e autodeterminare il proprio futuro. E per questo che poniamo grande attenzione ai progetti di cittadinanza attiva e digitale, che - conclude Pittella - rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere consapevolezza, responsabilità condivisa e partecipazione, favorendo la costruzione di una cultura del rispetto e della non violenza in ogni ambito della vita sociale.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
24/11/2025 - Basilicata. Piano triennale fabbisogni personale Alsia

Sarà portato nei prossimi giorni allattenzione della Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale dellALSIA 2025-2027, uno strumento che punta a rendere lAgenzia sempre più moderna, efficace e capace di accompagnare gli agricoltori lucani nelle sfide d...-->continua
24/11/2025 - Basilicata. Tetti di spesa: ok del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con quattro recenti sentenze (nn. 8459, 8460, 8462 e 8463), ha confermato in modo definitivo la piena legittimità delle Delibere della Giunta regionale n. 481/2022 e n. 482/2022, con le quali la Regione Basilicata aveva stabilito i tetti...-->continua
24/11/2025 - La Cisl lucana promuove una campagna di sensibilizzazione per la Giornata contro la violenza sulle donne

La violenza contro le donne è un problema degli uomini. È questo lo slogan scelto dalla segreteria regionale e dal coordinamento donne della Cisl Basilicata per la campagna di sensibilizzazione in occasione la Giornata internazionale per leliminazione della v...-->continua
24/11/2025 - ''Tagli PAC sì, Tagli PAC no: il tormentone del 2025''

Si profilano grossi tagli, circa il 20%, guarda caso sempre allanello più debole della catena: lagricoltore. Questi tagli devono essere respinti con forza, ma a mio avviso i fondi che la UE attualmente elargisce dovrebbero essere redistribuiti, riequilibrati...-->continua
24/11/2025 - Latronico: autismo, tema prioritario

Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina  in collegamento  allevento conclusivo del progetto Vivere Insieme, realizzato in attuazione della D.G.R. n. 951 del 30 dicembre 2022 e dedi...-->continua
24/11/2025 - Assessore Gambardella, Comune di Maratea: 25 Novembre, impegno costante contro la violenza sulle Donne

In occasione del 25 Novembre  Giornata Internazionale per leliminazione della Violenza contro le Donne, si rinnova l'impegno nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza di genere, confermando la centralità delle politiche di supporto, tutela ...-->continua
24/11/2025 - Bugiardino e termometro della violenza di genere, Nicola Morea (Azione): ''La prevenzione passa dalla conoscenza''

Il consigliere regionale e capogruppo di Azione, Nicola Morea, ha partecipato oggi alla presentazione del Bugiardino della violenza di genere e del Termometro della violenza di genere, due strumenti innovativi pensati per riconoscere in modo tempestivo ed...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo