Europa VerdeAVS esprime forte preoccupazione per quanto accaduto a Tolve, dove il restauro del Ponte Vecchio  il cosiddetto Ponte del Diavolo  si è trasformato in un intervento che, secondo cittadini ed esperti, ha compromesso in modo irreversibile un bene storico di enorme valore identitario.



Il patrimonio culturale non è solo una struttura da mettere in sicurezza, ma un organismo vivo, intreccio di memoria, tradizioni, credenze e simboli. Le Convenzioni internazionali  a partire da quella di Faro del 2005  riconoscono il diritto delle comunità a partecipare liberamente alla tutela e alla gestione dei propri beni culturali. A Tolve, invece, questo diritto è stato completamente ignorato.



Il progetto, finanziato con 120 mila euro e approvato durante lamministrazione precedente è stato affidato senza confronto pubblico, senza un concorso di idee e soprattutto senza coinvolgere le realtà locali che da anni si occupano della salvaguardia del territorio.



Il risultato è oggi evidente: ciò che è stato restituito alla comunità non è una valorizzazione del ponte storico, ma una sua radicale trasformazione, che molti considerano una vera e propria cancellazione del valore storico e del legame affettivo del luogo.



Nonostante i lavori siano terminati da oltre un anno, lopera non è mai stata inaugurata: un silenzio che appare come un tacito riconoscimento della gravità dellintervento realizzato. Il Ponte del Diavolo  monumento di origine romana, rimaneggiato in epoca medievale e carico di memorie e leggende  non è più riconoscibile. E ciò che viene presentato oggi come restauro ha di fatto azzerato un pezzo di storia.



Europa VerdeAVS ritiene che lamministrazione comunale e gli enti preposti avrebbero dovuto esercitare un ruolo molto più attento e responsabile, andando oltre il mero rispetto delle procedure tecniche e ponendo al centro la tutela del valore culturale e immateriale dellopera. In casi come questo, non esiste la possibilità di rifare da capo: il danno è definitivo.



A questo punto serve un confronto pubblico immediato con esperti, progettisti, Soprintendenza e amministratori; la trasparenza totale di tutti gli atti progettuali e delle autorizzazioni; una verifica istituzionale a livello regionale e nazionale per accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative.



Il caso del Ponte del Diavolo non riguarda solo Tolve, ma lintero tema della gestione e tutela dei beni storici in Basilicata. Sul punto partirà una campagna di sensibilizzazione e di invito ai cittadini lucani a segnalare episodi e opere che siano in radicale contrasto con la tutela dellambiente e del patrimonio culturale. Allesito della campagna sarà assegnato da parte dei cittadini stessi e delle associazioni un premio alle opere fatte in violazione dellarticolo 9 della costituzione



Europa VerdeAVS continuerà a seguire la vicenda affinché simili episodi non si ripetano e affinché i cittadini tornino ad avere un ruolo centrale nella cura della propria storia e degli ecosistemi.



Europa Verde-AVS