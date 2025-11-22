-->

Presentazione del ''Bugiardino contro la violenza di genere'' e del ''Termometro della violenza digitale''

22/11/2025

In occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza sulle donne, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza promuove la conferenza stampa di presentazione di due strumenti operativi e innovativi dedicati al riconoscimento precoce dei segnali di abuso e alla prevenzione della violenza, anche nelle sue manifestazioni digitali: il Bugiardino contro la violenza di genere e il Termometro della violenza digitale.

Levento previsto per il lunedì 24 novembre 2025  ore 11:00 Sala A  Consiglio Regionale della Basilicata si inserisce nel programma delle iniziative territoriali volte a sensibilizzare la cittadinanza e rafforzare lazione istituzionale contro ogni forma di violenza sulle donne. La ricorrenza del 25 novembre rende questa presentazione un momento simbolicamente e concretamente rilevante per riflettere, informare e attivare strumenti utili alla prevenzione.

Il Bugiardino contro la violenza di genere è uno strumento divulgativo costruito sul modello del foglietto illustrativo sanitario: semplice, immediato e facilmente consultabile. Offre indicazioni utili per riconoscere i segnali delle relazioni violente, comprendere i meccanismi di manipolazione e controllo, conoscere i servizi a cui rivolgersi e individuare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Termometro della violenza digitale, invece, è dedicato alle dinamiche di abuso che si manifestano online  dal controllo degli accessi ai dispositivi fino a comportamenti di sorveglianza, ricatto, diffusione non consensuale di contenuti e altre forme di violenza tecnologica. Attraverso una scala di indicatori, aiuta lutente a valutare il livello di pericolo e ad adottare strategie di protezione e di richiesta di aiuto.

Entrambi gli strumenti sono progettati per essere chiari, accessibili e adatti a un uso quotidiano, e si rivolgono non solo a donne e ragazze ma anche a professionisti, operatori dei servizi, educatori e cittadini, promuovendo una cultura collettiva della prevenzione, della sicurezza e del rispetto.
Il progetto è promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, in collaborazione con la Provincia di Potenza, lOrdine dei Farmacisti di Potenza, lOrdine dei Medici di Potenza, Women & The City e Lions Club International e ha ottenuto il patrocinio della Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata e del Corecom Basilicata.

La costruzione degli strumenti è il risultato di un lavoro condiviso tra istituzioni, professioni sanitarie e organismi di garanzia, che hanno scelto di unire competenze diverse per contribuire a una maggiore tutela delle donne e alla diffusione di una consapevolezza capillare sul tema.

Il progetto, già presentato a Torino nellambito del Festival Women & The City, nasce dalla volontà di offrire strumenti concreti e immediati che permettano a chiunque di riconoscere le forme  spesso sottili e progressive  della violenza di genere. Il Bugiardino e il Termometro sono stati pensati per favorire un approccio preventivo, perché comprendere i segnali precoci è il primo passo per interrompere il ciclo della violenza. La loro struttura semplice e intuitiva consente una consultazione rapida e trasversale, facilitando la diffusione delle informazioni anche in contesti non specialistici.

Lobiettivo principale è rendere ogni cittadino, operatore o professionista maggiormente consapevole, attivando un circolo virtuoso di attenzione, responsabilità e protezione reciproca. Il progetto invita la comunità a riconoscere che la violenza non è mai un fatto privato, ma un fenomeno sociale che richiede vigilanza, competenze e una rete di supporto solida e coordinata.



22/11/2025 - Presentazione del ''Bugiardino contro la violenza di genere'' e del ''Termometro della violenza digitale''

