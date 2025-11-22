-->
|
La voce della Politica
|Presentazione del ''Bugiardino contro la violenza di genere'' e del ''Termometro della violenza digitale''
22/11/2025
|In occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza sulle donne, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza promuove la conferenza stampa di presentazione di due strumenti operativi e innovativi dedicati al riconoscimento precoce dei segnali di abuso e alla prevenzione della violenza, anche nelle sue manifestazioni digitali: il Bugiardino contro la violenza di genere e il Termometro della violenza digitale.
Levento previsto per il lunedì 24 novembre 2025 ore 11:00 Sala A Consiglio Regionale della Basilicata si inserisce nel programma delle iniziative territoriali volte a sensibilizzare la cittadinanza e rafforzare lazione istituzionale contro ogni forma di violenza sulle donne. La ricorrenza del 25 novembre rende questa presentazione un momento simbolicamente e concretamente rilevante per riflettere, informare e attivare strumenti utili alla prevenzione.
Il Bugiardino contro la violenza di genere è uno strumento divulgativo costruito sul modello del foglietto illustrativo sanitario: semplice, immediato e facilmente consultabile. Offre indicazioni utili per riconoscere i segnali delle relazioni violente, comprendere i meccanismi di manipolazione e controllo, conoscere i servizi a cui rivolgersi e individuare tempestivamente situazioni di rischio.
Il Termometro della violenza digitale, invece, è dedicato alle dinamiche di abuso che si manifestano online dal controllo degli accessi ai dispositivi fino a comportamenti di sorveglianza, ricatto, diffusione non consensuale di contenuti e altre forme di violenza tecnologica. Attraverso una scala di indicatori, aiuta lutente a valutare il livello di pericolo e ad adottare strategie di protezione e di richiesta di aiuto.
Entrambi gli strumenti sono progettati per essere chiari, accessibili e adatti a un uso quotidiano, e si rivolgono non solo a donne e ragazze ma anche a professionisti, operatori dei servizi, educatori e cittadini, promuovendo una cultura collettiva della prevenzione, della sicurezza e del rispetto.
Il progetto è promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, in collaborazione con la Provincia di Potenza, lOrdine dei Farmacisti di Potenza, lOrdine dei Medici di Potenza, Women & The City e Lions Club International e ha ottenuto il patrocinio della Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata e del Corecom Basilicata.
La costruzione degli strumenti è il risultato di un lavoro condiviso tra istituzioni, professioni sanitarie e organismi di garanzia, che hanno scelto di unire competenze diverse per contribuire a una maggiore tutela delle donne e alla diffusione di una consapevolezza capillare sul tema.
Il progetto, già presentato a Torino nellambito del Festival Women & The City, nasce dalla volontà di offrire strumenti concreti e immediati che permettano a chiunque di riconoscere le forme spesso sottili e progressive della violenza di genere. Il Bugiardino e il Termometro sono stati pensati per favorire un approccio preventivo, perché comprendere i segnali precoci è il primo passo per interrompere il ciclo della violenza. La loro struttura semplice e intuitiva consente una consultazione rapida e trasversale, facilitando la diffusione delle informazioni anche in contesti non specialistici.
Lobiettivo principale è rendere ogni cittadino, operatore o professionista maggiormente consapevole, attivando un circolo virtuoso di attenzione, responsabilità e protezione reciproca. Il progetto invita la comunità a riconoscere che la violenza non è mai un fatto privato, ma un fenomeno sociale che richiede vigilanza, competenze e una rete di supporto solida e coordinata.
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/11/2025 - Basilicata. Epilessia, Latronico al congresso Lice
Lassessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico ha partecipato questa mattina all8° Congresso LICE Sezione Apulo Lucana, portando il saluto della Regione Basilicata ai professionisti, ai ricercatori e agli operatori impegnati nella cura...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Formazione, ricerca e biodiversità: una settimana sul campo nel Parco Nazionale dellAppennino Lucano
Dal 23 al 30 novembre 2025 il Parco Nazionale dellAppennino Lucano Val dAgri Lagonegrese accoglierà gli studenti della Laurea Magistrale in Scienze e Gestione delle Risorse Faunistico-Ambientali dellUniversità di Firenze per una settimana di esercitazioni p...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Presentazione del ''Bugiardino contro la violenza di genere'' e del ''Termometro della violenza digitale''
In occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza sulle donne, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza promuove la conferenza stampa di presentazione di due strumenti operativi e innovativi dedicati al riconoscimento prec...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Potenza. Nardella su disagi evitabili in Via della Pineta: servono modifiche immediate allordinanza
Lordinanza dirigenziale n. 562/2025, emanata per regolamentare il traffico durante la demolizione della palestra CONI, sta generando nelle aree di Montereale e in particolare in Via della Pineta disagi che avrebbero potuto essere evitati con una programmazion...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Indicazioni geografiche, Confartigianato: ''Riforma storica per il Made in Italy e le piccole imprese''
Il decreto legislativo che adegua lordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/2411, introducendo una tutela unitaria e rafforzata per le Indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, segna un passo fondamentale, unopportunità storica p...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Protezione e sicurezza negozi: da Confcommercio ''vademecum''
Il protocollo dintesa per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e video allarme degli esercizi commerciali, siglato in prefettura alla presenza del sottosegretario allinterno, Nicola Molteni, accoglie la richiesta di far intervenire le varie ...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Chiorazzo alliniziativa della CISL sulla democrazia economica
Questa regione ha bisogno di aprire finalmente una nuova stagione di relazioni istituzionali fondate sul dialogo stabile con il sindacato e sulla valorizzazione del lavoro. La partecipazione non è un tema astratto, ma uno strumento concreto per migliorare la ...-->continua
|
|