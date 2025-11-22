Il decreto legislativo che adegua lordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/2411, introducendo una tutela unitaria e rafforzata per le Indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, segna un passo fondamentale, unopportunità storica per le micro e piccole imprese che rappresentano il cuore identitario del Made in Italy, rafforzando il legame tra tradizione, territorio e sviluppo. Il presidente di Confartigianato Potenza Livio Notaroberto insieme ai vice presidenti Mara Cascino e Raffaele Salandra commentano il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri. Anche in Basilicata  aggiungono  sono numerosi i prodotti della creatività artigiana, non solo nellartigianato artistico e tradizionale ma anche nella moda, gioielli, ecc. che saranno valorizzati dal provvedimento.



Il Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso  sottolinea il Presidente nazionale Marco Granelli  ha colto limportanza delle Indicazioni Geografiche non sono solo come strumento giuridico, ma anche come veicolo di identità, cultura e valore economico, capaci di rafforzare la riconoscibilità e la competitività degli artigiani e dei piccoli imprenditori. Dentro ogni Indicazione geografica cè il nostro saper fare, la nostra tradizione, il nostro orgoglio produttivo, che si tramanda di generazione in generazione. Confermiamo limpegno di Confartigianato nel continuare a collaborare con il Ministero, con le Regioni, i Comuni per definire regole e strumenti che possano aiutare le nostre aziende artigiane a cogliere questa occasione storica. Rosa Gentile: "Pensiamo che sia per questo indispensabile che le Istituzioni ad ogni livello intervengano con maggiore forza in favore della piccola impresa e lartigianato, che è la particolarità e leccellenza del made in Italy E che è lunica veramente nostra, nata senza capitali stranieri. In questo percorso cè anche la necessità della rilettura, dopo quarantanni, della Legge quadro per lartigianato, ormai inadeguata e superata rispetto ad un settore che vive una forte evoluzione. Va creato un ambiente favorevole alle imprese".