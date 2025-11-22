Il protocollo dintesa per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e video allarme degli esercizi commerciali, siglato in prefettura alla presenza del sottosegretario allinterno, Nicola Molteni, accoglie la richiesta di far intervenire le varie associazioni degli esercenti con protagonista la Camera di Commercio di Basilicata che attraverso il Presidente Michele Somma assieme al prefetto Michele Campanaro ha siglato laccordo. Così Confcommercio Potenza che nellincontro in Prefettura era rappresentata da Nicola Pessolano, componente della Giunta Confcommercio Potenza.



Per garantire sempre maggiori livelli di protezione e sicurezza agli esercizi commerciali e alle imprese, è un ulteriore passo avanti che dà seguito al protocollo che Confcommercio insieme a Confesercenti Potenza ha firmato con il Prefetto Michele Campanaro lo scorso anno: sottolinea il presidente di Confcommercio Potenza Angelo Lovallo riferendo che Confcommercio ha lavorato alla realizzazione di uno snello ed utile vademecum diffuso tra i titolari di attività commerciali e di servizi pubblici prima a Potenza e successivamente in altri centri della provincia per porre lattenzione degli stessi sul problema della sicurezza e delle strategie di prevenzione da mettere in atto. Lobiettivo centrale del nuovo protocollo che mette al centro la Camera di Commercio Basilicata è di rafforzare i sistemi di video-allarme in collegamento con le sale operative delle Forze di polizia che, in caso rapina, potranno ricevere segnalazioni e immagini in tempo reale. Per tutto questo  dice Lovallo  intendiamo svolgere un compito di sensibilizzazione ed informazione delle categorie più esposte a rischi per accrescere la collaborazione con Prefettura e forze dellordine. Una cosa è certa: "I negozi rappresentano un tassello fondamentale per il nostro territorio e meritano di essere preservati con cura". Perché le attività, lo ricorda il presidente di Confcommercio, "hanno molteplici ruoli. Sono, ad esempio, veri e propri presidi di sicurezza, capaci di rivestire così un importantissimo ruolo non solo economico ma anche sociale  spiega . Le luci accese dei negozi, le serrande alzate, popolano le zone e funzionano per lappunto anche come deterrenti per combattere la microcriminalità, che oggi sta ormai diventando un serio problema in tutte le città". Anche per questo è necessario "ribadire limportanza di interventi mirati a sostegno delle attività, strumenti che permettano di mantenere alzate le loro serrande nel corso del tempo  continua Lovallo  perché tutti ne possiamo trarre beneficio. Imprenditori, consumatori, cittadini: se il commercio chiede aiuto è importante sostenerlo. «La presenza dei negozi di vicinato non solo contribuisce a garantire la vivibilità dei nostri centri urbani, ma rappresenta anche un presidio di controllo del territorio. Una funzione che viene rafforzata dallutilizzo dei sistemi di videosorveglianza, una sorta di occhi speciali di cui queste imprese hanno lopportunità di dotarsi.