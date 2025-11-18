-->
18/11/2025
|A Francavilla in Sinni, per iniziativa dellAssessore Regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo, già Sindaco della cittadina sinnica, si è svolto il primo incontro del nuovo coordinamento cittadino di Forza Italia.
Sono particolarmente soddisfatto - afferma Cupparo per aver contribuito alla riapertura della sede di Forza Italia nella nostra piccola comunità. Una comunità che nel corso degli anni ha riconosciuto al movimento politico fondato dal Presidente Berlusconi sempre ampi consensi elettorali che nel tempo hanno portato Francavilla ad essere una delle roccaforti principali per Forza Italia, non solo in Basilicata. Basti pensare che da sempre Forza Italia a Francavilla ottiene intorno al 50%, addirittura superato alle regionali del 2024 (57,86%) ed alle ultime elezioni europee del 2024 (55,16).
Per questo motivo voglio ringraziare tutto il nuovo gruppo dirigente, il coordinatore Egidio DAngelo e tutti i componenti del direttivo Teresa De Giacomo, Angela Placanico, Elisa Di Napoli, Santina Spaltro, Salvatore Mele, Antonio Cupparo, Massimo Fittipaldi, Gaetano Iannibelli, Nicolino Nicolao e Carmelo Lo Fiego, che hanno collaborato con me affinché si riaprisse la sede di Forza Italia a Francavilla.
Insieme lavoreremo per la crescita del partito aiutati anche dalla ottima guida regionale del Presidente Bardi e della sua giunta; un partito che sotto la guida del Presidente Tajani, a cui mi onoro di aver conferito la cittadinanza onoraria francavillese, si sta consolidando come forza di governo, seria, moderata e responsabile, un vero punto di riferimento nello scenario politico nazionale ed europeo.
