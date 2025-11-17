Ehpa Basilicata ha inviato una lettera ufficiale al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per richiamare lattenzione sulle criticità legate ai ritardi nellapprovazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e sulla crescente pressione derivante dallautorizzazione di impianti energetici in assenza di una pianificazione territoriale organica.



Nella missiva, lassociazione segnala il proliferare di centrali a biogas, mega-impianti eolici e fotovoltaici, spesso autorizzati tramite procedure frammentate e prive di una visione complessiva. Una situazione che secondo Ehpa Basilicata rischia di alterare irreversibilmente il paesaggio regionale e di svuotare di significato i pareri tecnici espressi dagli organi istituzionali competenti.



Il presidente dellassociazione,Bruno Scarabaggio, dichiara:

«Abbiamo deciso di scrivere al Presidente Mattarella perché abbiamo ormai percorso tutte le strade possibili per contrastare lo sfruttamento indiscriminato della nostra regione. Siamo a un punto di non ritorno, stanno sorgendo centrali a biogas, impianti fotovoltaici e mega-eolico ovunque, senza una visione e senza rispetto per lidentità del territorio. Il PPR deve diventare una priorità nazionale e regionale, prima che sia troppo tardi».



Ehpa Basilicata chiede che si assicuri la conclusione immediata delliter del PPR e che si avvii un confronto pubblico trasparente, capace di garantire scelte responsabili e realmente sostenibili per il futuro della Basilicata.



