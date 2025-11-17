-->
La voce della Politica
Tavolo Monitoraggio Vittime di Reato, Silletti: Oggi primo incontro
17/11/2025
|Si è svolto oggi il primo incontro del Tavolo di consultazione e monitoraggio dedicato alle vittime di reato, promosso dal Garante regionale della Basilicata.
Lincontro ha affermato la Garante Tiziana Silletti - ha rappresentato un momento fondamentale di ascolto, condivisione e coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nel sistema regionale di tutela delle vittime.
Hanno preso parte al Tavolo il fondatore dellAssociazione Penelope, Gildo Claps, il referente regionale di Libera Rosario Gigliotti, Francesca Genzano, per Studio Iris e referente degli sportelli per le vittime di reato di Potenza e Matera ed Emanuele Desina, dellufficio legislativo della Presidenza del Consiglio della Regione Basilicata
Durante la riunione sono stati delineati i principali obiettivi di lavoro: Rilevare e integrare i bisogni delle vittime e dei servizi presenti sul territorio; Attivare e valorizzare fondi per campagne di prevenzione e sensibilizzazione Promuovere iniziative territoriali di prossimità; Sviluppare campagne di comunicazione mirate alla diffusione di informazioni e alla prevenzione; Rafforzare le azioni di memoria, ascolto e accompagnamento, pilastri dellimpegno regionale.
Oltre agli aspetti tecnici e organizzativi, il Tavolo ha voluto ribadire un messaggio forte e condiviso: dietro ogni reato cè una persona, una storia, una ferita che merita riconoscimento, cura e rispetto. Il sistema di tutela non può limitarsi a risposte formali, ma deve essere capace di accogliere il dolore, trasformarlo in percorsi di sostegno e restituire alle vittime un senso di presenza e vicinanza concreta. È questo il cuore del lavoro avviato, costruire una rete che non lasci nessuno indietro, che ascolti, protegga e dia voce a chi troppo spesso sente di averla perduta.
Il Garante regionale conferma il proprio impegno nel consolidare una rete stabile, competente e sempre più vicina alle persone, affinché la Basilicata continui a essere un territorio in cui la dignità delle vittime di reato rappresenta una priorità condivisa.
