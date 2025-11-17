Si è svolto oggi il primo incontro del Tavolo di consultazione e monitoraggio dedicato alle vittime di reato, promosso dal Garante regionale della Basilicata.



Lincontro  ha affermato la Garante Tiziana Silletti - ha rappresentato un momento fondamentale di ascolto, condivisione e coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nel sistema regionale di tutela delle vittime.



Hanno preso parte al Tavolo il fondatore dellAssociazione Penelope, Gildo Claps, il referente regionale di Libera Rosario Gigliotti, Francesca Genzano, per Studio Iris e referente degli sportelli per le vittime di reato di Potenza e Matera ed Emanuele Desina, dellufficio legislativo della Presidenza del Consiglio della Regione Basilicata



Durante la riunione sono stati delineati i principali obiettivi di lavoro: Rilevare e integrare i bisogni delle vittime e dei servizi presenti sul territorio; Attivare e valorizzare fondi per campagne di prevenzione e sensibilizzazione Promuovere iniziative territoriali di prossimità; Sviluppare campagne di comunicazione mirate alla diffusione di informazioni e alla prevenzione; Rafforzare le azioni di memoria, ascolto e accompagnamento, pilastri dellimpegno regionale.



Oltre agli aspetti tecnici e organizzativi, il Tavolo ha voluto ribadire un messaggio forte e condiviso: dietro ogni reato cè una persona, una storia, una ferita che merita riconoscimento, cura e rispetto. Il sistema di tutela non può limitarsi a risposte formali, ma deve essere capace di accogliere il dolore, trasformarlo in percorsi di sostegno e restituire alle vittime un senso di presenza e vicinanza concreta. È questo il cuore del lavoro avviato, costruire una rete che non lasci nessuno indietro, che ascolti, protegga e dia voce a chi troppo spesso sente di averla perduta.



Il Garante regionale conferma il proprio impegno nel consolidare una rete stabile, competente e sempre più vicina alle persone, affinché la Basilicata continui a essere un territorio in cui la dignità delle vittime di reato rappresenta una priorità condivisa.



