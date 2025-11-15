-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Policoro: Pubblicato lAvviso per i Contributi sui Libri di Testo A.S. 2025/2026

15/11/2025

La Regione Basilicata con deliberazione della Giunta Regionale n. 647 del 30.10.2025 ha pubblicato lAvviso Pubblico rivolto ai Comuni per la concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo  Anno Scolastico 2025/2026.

LAmministrazione Comunale di Policoro con determinazione del Dirigente del I Settore n. 1830 del 13.11.2025, sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento regionale, ha approvato lavviso pubblico rivolto alle famiglie per la concessione dei contributi a favore degli alunni appartenenti a nuclei familiari con un ISEE sino a  15.748,78 frequentanti la scuola secondaria I e II grado.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è lunedì 15 dicembre alle ore 12.00.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
15/11/2025 - Policoro: Pubblicato lAvviso per i Contributi sui Libri di Testo A.S. 2025/2026

La Regione Basilicata con deliberazione della Giunta Regionale n. 647 del 30.10.2025 ha pubblicato lAvviso Pubblico rivolto ai Comuni per la concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo  Anno Scolastico 2025/2026.

LAmminis...-->continua
15/11/2025 - Basilicata. Latronico: dal Pnrr lossatura del nuovo sviluppo

L'assessore regionale Cosimo Latronico commenta i dati di Bankitalia sulla congiuntura economica ricordando che con 1,3 miliardi di euro del Pnrr sono stati previsti 2.000 progetti su tutto il territorio regionale che serviranno a modernizzare le nostre infras...-->continua
15/11/2025 - Il Sindaco di Matera Nicoletti alla 42ª Assemblea ANCI

Un modello di sviluppo fondato su innovazione, cultura e dialogo mediterraneo. È quanto ha portato il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti alla 42ª Assemblea Annuale dellANCI svoltasi a Bologna. Un appuntamento ormai consolidato come principale luogo di confro...-->continua
15/11/2025 - Basilicata. Continuità assistenziale e organizzazione sanitaria, gli impegni di Asp

Dopo le recenti segnalazioni e le diverse osservazioni critiche sul sistema sanitario regionale provenienti dal mondo dellassociazionismo, della Chiesa e delle comunità locali, interviene la Direzione Strategica di Asp Basilicata facendo ancora una volta chia...-->continua
15/11/2025 - Bardi replica a Chiorazzo su Affidopoli

In merito alle dichiarazioni diffuse dal consigliere regionale Angelo Chiorazzo sul presunto caso Affidopoli, ribadisco un principio fondamentale: se il consigliere Chiorazzo è in possesso di elementi concreti riguardanti ipotesi di comportamento illegittim...-->continua
15/11/2025 - Manovra, Rosa (FdI): 'con emendamento poniamo fine a ingiustizia nell'edilizia'

Fratelli d'Italia è intervenuto, attraverso un emendamento alla manovra, per porre fine a uningiustizia nata con la sanatoria edilizia prevista dalla legge del 2003 che di fatto precluse a migliaia di cittadini la possibilità di accedervi. Italiani che pur p...-->continua
15/11/2025 - Mattia(FdI):'Anas avvierà i lavori per lo svincolo di Marconia per maggio 2026'

Dopo la riunione a Roma lo scorso luglio tra lamministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme e Aldo Mattia, deputato di Fratelli d'Italia, negli uffici Anas di Potenza, alla presenza del nuovo capo compartimentale di Basilicata, Giancarlo Luongo, si è...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo