Nella giornata di oggi abbiamo appreso della convocazione da parte dellAssessore alle politiche agricole Cicala per il giorno 17 Novembre.

Nonostante sia un fatto positivo e la disponibilità dellAssessore Cicala riteniamo come Fai Cisl che sia una convocazione non sufficiente per discutere dellintero comparto della forestazione che oggi impiega 4300 addetti.

Avevamo chiesto a più riprese la ripresa del confronto congiunto con i due Assessori Cicala e Cupparo così come avevamo fatto il giorno e su cui tutti ci eravamo impegnati a rifare sempre in maniera congiunta perchè per noi non esistono lavoratori forestali di serie A e di serie B.



Tutti coloro che hanno partecipato a quellincontro del ..avevano condiviso che le questioni relative il settore forestale andavano discusse congiuntamente perché nonostante fossero due Assessorati diversi le attività svolte sono le medesime per tutte le lavoratrici e lavoratori ed il datore è lo stesso vale a dire il Consorzio unico di Bonifica.



Ci eravamo lasciati in quellincontro e condiviso che non ci sarebbero stati più tavoli separati tra i due assessorati e soprattutto che tutte le difficoltà e prospettive come aumento delle giornate, turnover e pagamenti degli stipendi solo per citarne alcune sarebbero state gestite in maniera uniforme anche perché le risorse messe in campo sono in capo alla Regione Basilicata e soprattutto avremmo evitato disparità di trattamento tra le platee dei lavoratori della forestazione in capo allagricoltura da un lato e quelli del progetto SAAP e ASA in capo alle Attività produttive dallaltro.



Per tali ragioni ed anche coerenti con la richiesta avanzata più volte da Fai Flai e Uila è necessario lintervento del Presidente Bardi come garante della dignità dei lavoratori e cittadini lucani che ogni mese pagano le tasse e contribuiscono al pil di questa regione.

La strada che avevamo intrapresa con i due assessori talvolta di scontro ma anche di sintesi testimoniava quanto tutti siamo impegnati alla salvaguardia del territorio e al futuro delle persone che sono sempre il punto di riferimento della società civile.



Ritentiamo che su queste basi di dialogo e confronto bisogna riconvocare il tavolo congiunto in Regione per riprendere il confronto sulle prospettive di un settore importante e strategico per tutta la Basilicata



Va ripreso il dialogo per aumentare le giornate di lavoro a tutte la lavoratrici e lavoratori e iniziare un ragionamento sul ricambio generazionale che da un lato accompagni le persone verso la pensione e dallaltro dia prospettive occupazionali ai giovani lucani.



La Basilicata ha bisogno di rafforzare il comparto della forestazione, aumentando la professionalità delle proprie maestranze e puntare sulla prevenzione unica condizione per evitare catastrofi troppo spesso annunciate.

