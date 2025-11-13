|La Voce della Politica
|13/11/2025 - Consiglio comunale di Policoro, via libera alle nuove tariffe per la tassa di soggiorno
È stata una seduta di Consiglio Comunale molto importante quella avvenuta martedì scorso presso la casa municipale e che ha visto maggioranza e minoranza dialogare positivamente per la crescita della città. In discussione c'erano sette punti all'ordine del giorno, quattro de...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Apetino (Fai Cisl) su convocazione incontro su forestazione
Nella giornata di oggi abbiamo appreso della convocazione da parte dellAssessore alle politiche agricole Cicala per il giorno 17 Novembre.
Nonostante sia un fatto positivo e la disponibilità dellAssessore Cicala riteniamo come Fai Cisl che sia una convoc...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Chiusura improvvisa dello sportello postale di Francavilla in Sinni, interviene lAssessore Cupparo
La chiusura dello sportello di Poste Italiane di via Matteo Cosentino n. 17 a Francavilla in Sinni, avvenuta con scarso preavviso, ha suscitato malumore e proteste tra i cittadini della comunità.
Sulla questione è intervenuto lAssessore regionale Fra...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Mongiello: Basilicata contraria al sito nucleare
Lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, interviene in seguito ai recenti articoli di stampa che hanno rilanciato lallarme sullindividuazione di 14 aree lucane potenzialmente idonee ad ospita...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Servizio 112: Ferrone, non mi convince la scelta di appoggiare il nuovo servizio alla centrale pugliese
Non mi convince la scelta di appoggiare il nuovo servizio 112 Numero Unico di Emergenza Europeo (Nue) alla centrale pugliese per un risparmio economico rispetto alla creazione di un centro autonomo in Basilicata. La Giunta regionale ha voluto la centrale di Mo...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Chiorazzo: ''Agricoltori lasciati soli. LAssessore Cicala ha ragione a chiedere ciò che la Giunta non gli ha dato''
In attesa di leggere gli allegati alla deliberazione di approvazione dellassestamento di bilancio dell11 novembre, non ancora pubblicati né trasmessi ai consiglieri, emerge con chiarezza dal deliberato che le richieste avanzate dal Dipartimento Agricoltura ...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Vertenza Smart Paper, Ugl Basilicata:''Si fanno riunioni a tempo perso''
Si continuano a svolgere in Basilicata riunioni a tempo perso senza che si arrivi a un minimo di confronto o ipotetica soluzione. Si gioca a chi alza di più la voce tra Regione Basilicata e pseudo imprenditori. Una cosa sola sono riusciti a fare politici e ...-->continua
|