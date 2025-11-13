Lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, interviene in seguito ai recenti articoli di stampa che hanno rilanciato lallarme sullindividuazione di 14 aree lucane potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (Cnai). Lassessore ribadisce con forza la posizione della Giunta regionale e del Presidente Vito Bardi, sottolineando la concretezza delle azioni messe in campo: Comprendo e condivido la preoccupazioni. Proprio per questo, la nostra risposta non è affidata a dichiarazioni generiche, ma a fatti concreti e scientifici, dichiara lassessore Mongiello che aggiunge: A differenza di quanto si possa erroneamente credere, la Regione Basilicata non è affatto rassegnata né ambigua sulla questione. Latto politico decisivo è stato compiuto il 28 dicembre 2024 con linvio al Mase di un massiccio dossier di osservazioni tecnico-scientifiche, redatto in maniera sinergica con numerosi Comuni lucani e le istituzioni locali, per escludere in modo definitivo il nostro territorio.

Mongiello sottolinea come la documentazione aggiornata smonti lidoneità dei siti con elementi oggettivi e inattaccabili. In particolare per la Tutela culturale, abbiamo certificato che larea è percorsa da siti di rilevanza mondiale come lAppia antica (Patrimonio Unesco) e la Via Francigena. La presenza di un deposito nucleare è incompatibile con la tutela e lintegrità di questi paesaggi unici, specialmente nellarea del Materano, cuore turistico della Basilicata. Sul capitolo della biodiversità, sempre lassessore Mongiello sottolinea: Abbiamo formalizzato listituzione del nuovo sito Natura 2000, il Corridoio Ionico di Migrazione, a tutela delle specie ornitiche selvatiche, che coinvolge larea ionica Metapontina, e che per legge impone tutele di altissimo livello. E ancora spiega lassessore Mongiello sulle osservazioni relative alle Risorse strategiche: Il dossier evidenzia le criticità sismiche, lalta vocazione agricola dei suoli e, soprattutto, linterferenza con le infrastrutture idriche strategiche della Basilicata, risorsa vitale per il Sud Italia. Non possiamo permettere che la sicurezza idrica venga messa a rischio.

LAssessore Mongiello precisa, inoltre, che la questione del Deposito è slegata dal dibattito sulla legge delega per il nucleare sostenibile: La nostra contrarietà allallocazione di scorie nucleari nel territorio lucano non è in discussione e precede qualsiasi voto sulla legge delega. La Giunta regionale ha storicamente agito, anche in passato (risoluzione del Consiglio Regionale del 2021), per scongiurare questa ipotesi. La nostra azione è sempre stata guidata dalla protezione del territorio e dalla necessità di non sommare ulteriori rischi a siti già complessi come lItrec di Rotondella, la cui bonifica rimane una nostra priorità assoluta.

Per questo conclude lassessore regionale allAmbiente, siamo fiduciosi che il Mase e la procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) terranno in debita considerazione il rigore e la completezza della documentazione inviata, escludendo definitivamente la Basilicata dal ventaglio delle aree idonee. Non cè spazio per ambiguità: la Basilicata dice no al Deposito nazionale.