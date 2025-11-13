-->
La voce della Politica
Mongiello: Basilicata contraria al sito nucleare
13/11/2025
|Lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, interviene in seguito ai recenti articoli di stampa che hanno rilanciato lallarme sullindividuazione di 14 aree lucane potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (Cnai). Lassessore ribadisce con forza la posizione della Giunta regionale e del Presidente Vito Bardi, sottolineando la concretezza delle azioni messe in campo: Comprendo e condivido la preoccupazioni. Proprio per questo, la nostra risposta non è affidata a dichiarazioni generiche, ma a fatti concreti e scientifici, dichiara lassessore Mongiello che aggiunge: A differenza di quanto si possa erroneamente credere, la Regione Basilicata non è affatto rassegnata né ambigua sulla questione. Latto politico decisivo è stato compiuto il 28 dicembre 2024 con linvio al Mase di un massiccio dossier di osservazioni tecnico-scientifiche, redatto in maniera sinergica con numerosi Comuni lucani e le istituzioni locali, per escludere in modo definitivo il nostro territorio.
Mongiello sottolinea come la documentazione aggiornata smonti lidoneità dei siti con elementi oggettivi e inattaccabili. In particolare per la Tutela culturale, abbiamo certificato che larea è percorsa da siti di rilevanza mondiale come lAppia antica (Patrimonio Unesco) e la Via Francigena. La presenza di un deposito nucleare è incompatibile con la tutela e lintegrità di questi paesaggi unici, specialmente nellarea del Materano, cuore turistico della Basilicata. Sul capitolo della biodiversità, sempre lassessore Mongiello sottolinea: Abbiamo formalizzato listituzione del nuovo sito Natura 2000, il Corridoio Ionico di Migrazione, a tutela delle specie ornitiche selvatiche, che coinvolge larea ionica Metapontina, e che per legge impone tutele di altissimo livello. E ancora spiega lassessore Mongiello sulle osservazioni relative alle Risorse strategiche: Il dossier evidenzia le criticità sismiche, lalta vocazione agricola dei suoli e, soprattutto, linterferenza con le infrastrutture idriche strategiche della Basilicata, risorsa vitale per il Sud Italia. Non possiamo permettere che la sicurezza idrica venga messa a rischio.
LAssessore Mongiello precisa, inoltre, che la questione del Deposito è slegata dal dibattito sulla legge delega per il nucleare sostenibile: La nostra contrarietà allallocazione di scorie nucleari nel territorio lucano non è in discussione e precede qualsiasi voto sulla legge delega. La Giunta regionale ha storicamente agito, anche in passato (risoluzione del Consiglio Regionale del 2021), per scongiurare questa ipotesi. La nostra azione è sempre stata guidata dalla protezione del territorio e dalla necessità di non sommare ulteriori rischi a siti già complessi come lItrec di Rotondella, la cui bonifica rimane una nostra priorità assoluta.
Per questo conclude lassessore regionale allAmbiente, siamo fiduciosi che il Mase e la procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) terranno in debita considerazione il rigore e la completezza della documentazione inviata, escludendo definitivamente la Basilicata dal ventaglio delle aree idonee. Non cè spazio per ambiguità: la Basilicata dice no al Deposito nazionale.
