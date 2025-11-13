-->
|
La voce della Politica
|Servizio 112: Ferrone, non mi convince la scelta di appoggiare il nuovo servizio alla centrale pugliese
13/11/2025
|Non mi convince la scelta di appoggiare il nuovo servizio 112 Numero Unico di Emergenza Europeo (Nue) alla centrale pugliese per un risparmio economico rispetto alla creazione di un centro autonomo in Basilicata. La Giunta regionale ha voluto la centrale di Modugno (Bari) e di fatto ha escluso la possibilità di nuovi posti di lavoro in un settore come quello dei servizi telecomunicazioni e call center che registra la crisi Smart Paper, tuttaltro che in via di soluzione, e quella del call center di Matera. Il Governo Regionale avrebbe fatto meglio a programmare in tempo una struttura lucana tanto più che il servizio 112 non è certo una novità degli ultimi mesi e pertanto cera tutto il tempo per pensarci. Tra le scusanti il Presidente Bardi ricorre alla formazione di un personale ad hoc e al know how già acquisito dalla centrale di Modugno, operativa da oltre un anno. Il pretesto è ancora più incomprensibile tenuto conto dellalta professionalità ed esperienza di lavoratori lucani addetti al Cup che è un servizio similare e ai servizi di Smart Paper e che le nuove società subentrate nellappalto Enel vorrebbero considerare in esubero oltre ai sistemi tecnologici di cui si dispone nella nostra regione. E dunque unoccasione sprecata di cui dare conto ai lavoratori del comparto che rischiano il posto e alle comunità locali per le quali non può essere secondario se il servizio viene erogato da Modugno con tutto il rispetto dovuto ai lavoratori pugliesi o da un centro lucano.
Carmine Ferrone (Pd), consigliere provinciale Potenza
|
archivio
|La Voce della Politica
|13/11/2025 - Consiglio comunale di Policoro, via libera alle nuove tariffe per la tassa di soggiorno
È stata una seduta di Consiglio Comunale molto importante quella avvenuta martedì scorso presso la casa municipale e che ha visto maggioranza e minoranza dialogare positivamente per la crescita della città. In discussione c'erano sette punti all'ordine del giorno, quattro de...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Apetino (Fai Cisl) su convocazione incontro su forestazione
Nella giornata di oggi abbiamo appreso della convocazione da parte dellAssessore alle politiche agricole Cicala per il giorno 17 Novembre.
Nonostante sia un fatto positivo e la disponibilità dellAssessore Cicala riteniamo come Fai Cisl che sia una convoc...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Chiusura improvvisa dello sportello postale di Francavilla in Sinni, interviene lAssessore Cupparo
La chiusura dello sportello di Poste Italiane di via Matteo Cosentino n. 17 a Francavilla in Sinni, avvenuta con scarso preavviso, ha suscitato malumore e proteste tra i cittadini della comunità.
Sulla questione è intervenuto lAssessore regionale Fra...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Mongiello: Basilicata contraria al sito nucleare
Lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, interviene in seguito ai recenti articoli di stampa che hanno rilanciato lallarme sullindividuazione di 14 aree lucane potenzialmente idonee ad ospita...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Servizio 112: Ferrone, non mi convince la scelta di appoggiare il nuovo servizio alla centrale pugliese
Non mi convince la scelta di appoggiare il nuovo servizio 112 Numero Unico di Emergenza Europeo (Nue) alla centrale pugliese per un risparmio economico rispetto alla creazione di un centro autonomo in Basilicata. La Giunta regionale ha voluto la centrale di Mo...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Chiorazzo: ''Agricoltori lasciati soli. LAssessore Cicala ha ragione a chiedere ciò che la Giunta non gli ha dato''
In attesa di leggere gli allegati alla deliberazione di approvazione dellassestamento di bilancio dell11 novembre, non ancora pubblicati né trasmessi ai consiglieri, emerge con chiarezza dal deliberato che le richieste avanzate dal Dipartimento Agricoltura ...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Vertenza Smart Paper, Ugl Basilicata:''Si fanno riunioni a tempo perso''
Si continuano a svolgere in Basilicata riunioni a tempo perso senza che si arrivi a un minimo di confronto o ipotetica soluzione. Si gioca a chi alza di più la voce tra Regione Basilicata e pseudo imprenditori. Una cosa sola sono riusciti a fare politici e ...-->continua
|
|