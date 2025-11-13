-->
|
La voce della Politica
|Scattone: La Rai inserisca nel palinsesto il film girato ad Acerenza
13/11/2025
|Il Sindaco di Acerenza: Chiediamo che la rete pubblica valorizzi questa opera cinematografica, per Acerenza, la Basilicata e lItalia dei borghi
Condivido la lettera-denuncia del produttore italiano Francesco Papa, del film In Vino Veritas, girato interamente ad Acerenza nel 2018, pubblicata ieri su alcune testate giornalistiche, nella quale si pone linterrogativo del perché Acerenza sia stata ignorata dalla RAI. Il film, From the Vine, ha avuto un grande successo internazionale con ben cinque titoli di Best Film. Ma, più importante di questi successi, per me è stato poter sventolare la bandiera di Acerenza e della Basilicata nei festival del mondo da Valladolid in Spagna, allArtico, alla Corea del Sud, agli Stati Uniti e al Canada. Lo dichiara Fernando Scattone, Sindaco di Acerenza.
From the Vine, Come the Grape prosegue Scattone è la commovente storia di un importante uomo daffari di mezza età alle prese con una crisi esistenziale che lo porta a far ritorno al suo paese dorigine nella speranza di poter ritrovare i tasselli mancanti della sua esistenza. Tratto dal famoso romanzo di Kenneth Cancellara, Finding Marco, pubblicato in inglese nel 2010 e in italiano nel 2024, si classificò terzo al Premio Internazionale di Letteratura Edita Parco della Maiella ad Abbateggio (PE). Il film che ne è stato tratto ci trasporta in un viaggio ricco di emozioni alla scoperta di sé stessi e di cose perdute. Ambientato in uno stupendo e suggestivo paese dellItalia meridionale, le vicende del protagonista, alla ricerca delle sue radici, coinvolgono il telespettatore dallinizio alla fine.
La pellicola, girata quasi interamente ad Acerenza evidenzia il Primo cittadino è stata ultimata a Toronto e ha portato in scena un cast con alcuni nomi e attori importanti, tra i quali Joe Pantoliano, Wendy Crewson, Marco Leonardi, Tony Nardi, Paula Brancati, Franco Lo Presti, Tony Nappo, Kevin Han Chard, Sonia Dhillon Tully, Anna Rita Del Piano, Dino Becagli. Per la mia città, come dichiarai dopo le riprese, fu un sogno che diventava realtà. Un lavoro instancabile per un grande progetto cofinanziato dal governo canadese e dalla Regione Basilicata, ovvero la trasposizione cinematografica di un romanzo autobiografico, con una produzione internazionale, che ci rendeva fieri. La regia del film era affidata a Sean Cisterna. Dunque, un risultato importante per Acerenza e per l'intera Basilicata, per i suoi paesaggi, per le sue bellezze e per i suoi prodotti, realizzato grazie al contributo finanziario della Regione Basilicata e con la fattiva collaborazione della Lucania Film Commission.
Il film From the Vine sottolinea ancora Scattone è già stato presentato in alcuni prestigiosi festival internazionali: ICFF a Toronto, Ischia, Maratea, Sudbury Film Fest, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica, e si appresta a partecipare ad altri importanti festival nel mondo: Varsavia (Polonia), Halifax Devour, Naples (Florida), Valladolid (Spagna), Ft. Lauderdale (Florida), Rio de Janeiro, Napa Valley (California), Sonoma (California), Los Angeles (California), Whistler (British Columbia), LAltra Italia (Toronto).
In periodi storici come quello che stiamo vivendo, e per una piccola realtà di unarea interna comè Acerenza, in cui è praticamente impossibile investire in immagine conclude Scattone essere stati un set cinematografico e girare per il mondo intero attraverso i festival del cinema rappresenta una grande fortuna. Ed è per questo motivo che chiediamo alla RAI di prendere in carico la lettera del produttore cinematografico e di inserire nel palinsesto delle rete pubblica questa opera importante, per Acerenza, la Basilicata e lItalia dei borghi.
|
archivio
|La Voce della Politica
|13/11/2025 - Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto
Un giorno di sciopero per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto nel 2016.
La Giunta esecutiva della Federazione nazionale della Stampa italiana, riunita a Roma mercoledì 12 novembre 2025 insieme con la Consulta delle Associazioni regiona...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Scattone: La Rai inserisca nel palinsesto il film girato ad Acerenza
Il Sindaco di Acerenza: Chiediamo che la rete pubblica valorizzi questa opera cinematografica, per Acerenza, la Basilicata e lItalia dei borghi
Condivido la lettera-denuncia del produttore italiano Francesco Papa, del film In Vino Veritas, girato inter...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Disabilità: Padula audita in I Ccp del Comune di Potenza
Padula: Per un Comune che voglia operare in modo funzionale, per assicurare unamministrazione realmente inclusiva e capace di rispondere ai bisogni delle persone con disabilità, la figura più appropriata da istituire è quella del Disability Manager
...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Deposito nucleare, Manca e Lacorazza: Chiediamo parole di verità
Il Commissario Pd Basilicata e il Capogruppo del Pd in Consiglio: Oggi la destra al governo nazionale e regionale rischia di far tornare indietro le lancette dellorologio. Chiediamo al governo Meloni e al governo Bardi parole di verità in nome dei lucani
...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Bolognetti: lettera aperta ai Comitati per il Sì alla Separazione delle carriere
Cari amici e amiche, compagni e compagne, colleghi e colleghe,
quanto avvenuto in queste ore racconta di un bavaglio a idee, contenuti e proposte, che si fa sempre più stretto e asfissiante. Dal 4 novembre sto conducendo un'azione nonviolenta attraverso l...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Cupparo su ufficio postale di Francavilla in Sinni
L'assessore ha avviato interlocuzioni con Posteitaliane e la proprietà dellimmobile sede della struttura chiusa da oggi per tutto il mese di novembre. "Non possiamo consentire - ha detto - che il servizio sia interrotto per lungo tempo con disagi alla popolaz...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Manca: ''La Basilicata non dimentica Scanzano Jonico. Quello spirito deve guidarci anche oggi''
Nel ventiduesimo anniversario dellinizio della mobilitazione di Scanzano Jonico, il Partito Democratico della Basilicata ricorda una delle più straordinarie mobilitazioni popolari contro una decisione imposta dallalto.
Il Commissario regionale del P...-->continua
|
|