Padula: Per un Comune che voglia operare in modo funzionale, per assicurare unamministrazione realmente inclusiva e capace di rispondere ai bisogni delle persone con disabilità, la figura più appropriata da istituire è quella del Disability Manager



In qualità di Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità desidero ringraziare la Prima Commissione Comunale, presieduta dal Consigliere Carmine Pace, per lopportunità di confronto offerta nellaudizione dedicata alle politiche per la disabilità. Durante la seduta, è stata discussa la proposta di istituire la figura del Garante comunale per le persone con disabilità. Lo dichiara la Garante regionale per la disabilità, Marika Padula, che aggiunge:



A tale proposta ho espresso in modo chiaro e motivato il mio mancato accordo, poiché lintroduzione di un garante a livello comunale determinerebbe una sovrapposizione di funzioni con il Garante regionale  ruolo che ricopro  e con il Garante provinciale, attualmente svolto da Stefano Mele. È importante sottolineare che in una regione piccola come la Basilicata, la presenza sia del Garante regionale sia del Garante provinciale configura già un sistema multilivello sufficiente e ben distribuito sul territorio.



Aggiungere un ulteriore garante comunale  prosegue Padula - comporterebbe inevitabilmente duplicazioni di ruoli; confusione nelle competenze; minore efficienza operativa; ritardi nelle risposte ai cittadini; dispersione delle risorse.



Per questo  evidenzia la Garante regionale -ho ribadito che, per un Comune che voglia operare in modo concreto e funzionale, la figura più appropriata da istituire è quella del Disability Manager. Il Disability Manager è una figura tecnica e operativa interna al Comune; coordina servizi, uffici, progettazione e interventi quotidiani, garantisce risposte tempestive e mirate; opera in modo complementare  non sovrapposto  a garanzie istituzionali già esistenti.



Ritengo che questa sia la scelta più efficace per assicurare unamministrazione realmente inclusiva e capace di rispondere ai bisogni delle persone con disabilità. Come Garante regionale  conclude Padula - confermo la mia piena disponibilità a collaborare con il Comune per sviluppare percorsi condivisi, evitando duplicazioni e favorendo la massima efficacia delle politiche pubbliche.



