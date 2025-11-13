-->
|
La voce della Politica
|Disabilità: Padula audita in I Ccp del Comune di Potenza
13/11/2025
|Padula: Per un Comune che voglia operare in modo funzionale, per assicurare unamministrazione realmente inclusiva e capace di rispondere ai bisogni delle persone con disabilità, la figura più appropriata da istituire è quella del Disability Manager
In qualità di Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità desidero ringraziare la Prima Commissione Comunale, presieduta dal Consigliere Carmine Pace, per lopportunità di confronto offerta nellaudizione dedicata alle politiche per la disabilità. Durante la seduta, è stata discussa la proposta di istituire la figura del Garante comunale per le persone con disabilità. Lo dichiara la Garante regionale per la disabilità, Marika Padula, che aggiunge:
A tale proposta ho espresso in modo chiaro e motivato il mio mancato accordo, poiché lintroduzione di un garante a livello comunale determinerebbe una sovrapposizione di funzioni con il Garante regionale ruolo che ricopro e con il Garante provinciale, attualmente svolto da Stefano Mele. È importante sottolineare che in una regione piccola come la Basilicata, la presenza sia del Garante regionale sia del Garante provinciale configura già un sistema multilivello sufficiente e ben distribuito sul territorio.
Aggiungere un ulteriore garante comunale prosegue Padula - comporterebbe inevitabilmente duplicazioni di ruoli; confusione nelle competenze; minore efficienza operativa; ritardi nelle risposte ai cittadini; dispersione delle risorse.
Per questo evidenzia la Garante regionale -ho ribadito che, per un Comune che voglia operare in modo concreto e funzionale, la figura più appropriata da istituire è quella del Disability Manager. Il Disability Manager è una figura tecnica e operativa interna al Comune; coordina servizi, uffici, progettazione e interventi quotidiani, garantisce risposte tempestive e mirate; opera in modo complementare non sovrapposto a garanzie istituzionali già esistenti.
Ritengo che questa sia la scelta più efficace per assicurare unamministrazione realmente inclusiva e capace di rispondere ai bisogni delle persone con disabilità. Come Garante regionale conclude Padula - confermo la mia piena disponibilità a collaborare con il Comune per sviluppare percorsi condivisi, evitando duplicazioni e favorendo la massima efficacia delle politiche pubbliche.
|
archivio
|La Voce della Politica
|13/11/2025 - Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto
Un giorno di sciopero per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto nel 2016.
La Giunta esecutiva della Federazione nazionale della Stampa italiana, riunita a Roma mercoledì 12 novembre 2025 insieme con la Consulta delle Associazioni regiona...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Scattone: La Rai inserisca nel palinsesto il film girato ad Acerenza
Il Sindaco di Acerenza: Chiediamo che la rete pubblica valorizzi questa opera cinematografica, per Acerenza, la Basilicata e lItalia dei borghi
Condivido la lettera-denuncia del produttore italiano Francesco Papa, del film In Vino Veritas, girato inter...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Disabilità: Padula audita in I Ccp del Comune di Potenza
Padula: Per un Comune che voglia operare in modo funzionale, per assicurare unamministrazione realmente inclusiva e capace di rispondere ai bisogni delle persone con disabilità, la figura più appropriata da istituire è quella del Disability Manager
...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Deposito nucleare, Manca e Lacorazza: Chiediamo parole di verità
Il Commissario Pd Basilicata e il Capogruppo del Pd in Consiglio: Oggi la destra al governo nazionale e regionale rischia di far tornare indietro le lancette dellorologio. Chiediamo al governo Meloni e al governo Bardi parole di verità in nome dei lucani
...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Bolognetti: lettera aperta ai Comitati per il Sì alla Separazione delle carriere
Cari amici e amiche, compagni e compagne, colleghi e colleghe,
quanto avvenuto in queste ore racconta di un bavaglio a idee, contenuti e proposte, che si fa sempre più stretto e asfissiante. Dal 4 novembre sto conducendo un'azione nonviolenta attraverso l...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Cupparo su ufficio postale di Francavilla in Sinni
L'assessore ha avviato interlocuzioni con Posteitaliane e la proprietà dellimmobile sede della struttura chiusa da oggi per tutto il mese di novembre. "Non possiamo consentire - ha detto - che il servizio sia interrotto per lungo tempo con disagi alla popolaz...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Manca: ''La Basilicata non dimentica Scanzano Jonico. Quello spirito deve guidarci anche oggi''
Nel ventiduesimo anniversario dellinizio della mobilitazione di Scanzano Jonico, il Partito Democratico della Basilicata ricorda una delle più straordinarie mobilitazioni popolari contro una decisione imposta dallalto.
Il Commissario regionale del P...-->continua
|
|