La voce della Politica
Conferenza stampa sullattivazione del Numero Unico di Emergenza
11/11/2025
|La sicurezza e l'efficienza dei soccorsi in Basilicata fanno un balzo in avanti: è imminente l'attivazione del Numero Unico di Emergenza Europeo (Nue) 112. Un unico numero per chiamare Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario, garantendo una risposta più rapida e geolocalizzata per tutti i cittadini lucani. Per presentare i dettagli del Nue, disposto dalla legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche su indicazione dellUnione europea, la Regione convoca una conferenza stampa giovedì 13 novembre 2025, alle ore 10, nella Sala Inguscio in via Vincenzo Verrastro, a Potenza. Prevista la partecipazione di Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, Vice Presidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute, Michele Campanaro, Prefetto di Potenza, Cristina Favilli, Prefetto di Matera, Giovanni Di Bello, Dirigente della Protezione Civile regionale.
Lattivazione ufficiale del Nue comincerà il prossimo 18 novembre quando saranno inclusi i comuni appartenenti ai distretti telefonici di Potenza (0971), Melfi (0972) e Muro Lucano (0976). Il 2 dicembre 2025 sarà la volta delle aree di Matera (0835) e Lagonegro (0973). Il 112, già attivo in gran parte d'Europa, semplifica l'accesso all'aiuto in caso di bisogno, filtrando le chiamate improprie e velocizzando l'invio delle Forze dell'ordine e del personale sanitario sul luogo dell'emergenza.
