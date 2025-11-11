La sicurezza e l'efficienza dei soccorsi in Basilicata fanno un balzo in avanti: è imminente l'attivazione del Numero Unico di Emergenza Europeo (Nue) 112. Un unico numero per chiamare Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario, garantendo una risposta più rapida e geolocalizzata per tutti i cittadini lucani. Per presentare i dettagli del Nue, disposto dalla legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche su indicazione dellUnione europea, la Regione convoca una conferenza stampa giovedì 13 novembre 2025, alle ore 10, nella Sala Inguscio in via Vincenzo Verrastro, a Potenza. Prevista la partecipazione di Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, Vice Presidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute, Michele Campanaro, Prefetto di Potenza, Cristina Favilli, Prefetto di Matera, Giovanni Di Bello, Dirigente della Protezione Civile regionale.



Lattivazione ufficiale del Nue comincerà il prossimo 18 novembre quando saranno inclusi i comuni appartenenti ai distretti telefonici di Potenza (0971), Melfi (0972) e Muro Lucano (0976). Il 2 dicembre 2025 sarà la volta delle aree di Matera (0835) e Lagonegro (0973). Il 112, già attivo in gran parte d'Europa, semplifica l'accesso all'aiuto in caso di bisogno, filtrando le chiamate improprie e velocizzando l'invio delle Forze dell'ordine e del personale sanitario sul luogo dell'emergenza.