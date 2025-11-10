10/11/2025 - M5S: Solidarietà ai lavoratori Tiberina e PMC, Bardi assente

Questa mattina ho voluto incontrare i lavoratori e le lavoratrici di Tiberina e PMC, che da settimane presidiano con dignità e coraggio, chiedendo solo di poter continuare a lavorare.

Abbiamo organizzato un pranzo solidale in compagnia delle operaie e degli operai: un ge...-->continua