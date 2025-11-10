-->
La voce della Politica
Bonus Gas: i consiglieri di opposizione convocano conferenza stampa
10/11/2025
|I Consiglieri regionali di opposizione terranno una conferenza stampa domani, martedì 11 novembre alle ore 9.30, presso la Sala Riunioni Gabriele Di Mauro al secondo piano del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, per unanalisi approfondita delle problematiche legate alla misura Bonus Gas Regione Basilicata.
Lincontro si svolge alla luce delle risposte seguite allaudizione in Seconda Commissione Consiliare dellallora Direttore generale del Dipartimento Ambiente ed Energia, Michele Busciolano, e dellAmministratore unico di ApiBas, Luigi Vergari, e delle numerose criticità ancora irrisolte relative alle richieste di conguagli ai cittadini e ai contenziosi in corso con le società di vendita del gas.
Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i principali elementi emersi dal lavoro di approfondimento condotto dai gruppi di opposizione in Consiglio regionale, con particolare riferimento alle incongruenze contabili, alla mancanza di trasparenza nella gestione delle risorse, e alle richieste di sospensione dei conguagli fino al completamento delle verifiche amministrative e contabili.
Liniziativa rientra nellambito dellOperazione Trasparenza Bonus Gas, promossa dai consiglieri di opposizione per fare chiarezza sullutilizzo delle risorse derivanti dalla vendita del gas lucano e sulla gestione complessiva della misura da parte della Regione Basilicata e di ApiBas S.p.A.
I consiglieri di opposizione: Alessia Araneo, Antonio Bochicchio, Angelo Chiorazzo, Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza, Piero Marrese, Viviana Verri, Giovanni Vizziello.
|La Voce della Politica
