Bonus Gas: i consiglieri di opposizione convocano conferenza stampa

10/11/2025

I Consiglieri regionali di opposizione terranno una conferenza stampa domani, martedì 11 novembre alle ore 9.30, presso la Sala Riunioni Gabriele Di Mauro al secondo piano del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, per unanalisi approfondita delle problematiche legate alla misura Bonus Gas Regione Basilicata.



Lincontro si svolge alla luce delle risposte seguite allaudizione in Seconda Commissione Consiliare dellallora Direttore generale del Dipartimento Ambiente ed Energia, Michele Busciolano, e dellAmministratore unico di ApiBas, Luigi Vergari, e delle numerose criticità ancora irrisolte relative alle richieste di conguagli ai cittadini e ai contenziosi in corso con le società di vendita del gas.



Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i principali elementi emersi dal lavoro di approfondimento condotto dai gruppi di opposizione in Consiglio regionale, con particolare riferimento alle incongruenze contabili, alla mancanza di trasparenza nella gestione delle risorse, e alle richieste di sospensione dei conguagli fino al completamento delle verifiche amministrative e contabili.



Liniziativa rientra nellambito dellOperazione Trasparenza  Bonus Gas, promossa dai consiglieri di opposizione per fare chiarezza sullutilizzo delle risorse derivanti dalla vendita del gas lucano e sulla gestione complessiva della misura da parte della Regione Basilicata e di ApiBas S.p.A.



I consiglieri di opposizione: Alessia Araneo, Antonio Bochicchio, Angelo Chiorazzo, Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza, Piero Marrese, Viviana Verri, Giovanni Vizziello.



