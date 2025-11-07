-->
7/11/2025
|Si è svolto ieri, a Matera un incontro intenso e proficuo tra la Garante regionale per la Disabilità, Marika Padula, la Garante per lInfanzia e lAdolescenza, Rossana Mignoli, e i rappresentanti dellAssociazione Famiglia Futura.
Lappuntamento ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e di ascolto reciproco sui temi della disabilità e dei diritti dei minori, con particolare attenzione al diritto allo studio, allinclusione scolastica, allassistenza, alla salute e al sostegno alle famiglie.
È stato ha dichiarato Marika Padula un incontro davvero ricco di spunti e di energia positiva. Insieme possiamo fare molto per trasformare le parole in azioni concrete e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Un ringraziamento speciale alla Dott.ssa Aldovrandi, una donna eccezionale per sensibilità, competenza e dedizione.
A queste parole si è aggiunta Rossana Mignoli, che ha sottolineato come la sinergia tra istituzioni e famiglie rappresenti la base per costruire percorsi di crescita e inclusione autentici, capaci di rispondere ai bisogni reali dei bambini e dei ragazzi del nostro territorio.
Durante il confronto sono stati condivisi priorità e obiettivi comuni per rafforzare il dialogo tra istituzioni e famiglie, promuovendo percorsi di collaborazione che mettano al centro i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi nazionali e regionali.
Marika Padula ha ribadito limportanza del lavoro in rete con le associazioni del territorio, sottolineando che solo attraverso la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti si possono costruire risposte efficaci e inclusive.
Lincontro si è concluso con limpegno a proseguire il dialogo e a tradurre le proposte emerse in azioni concrete a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
|
