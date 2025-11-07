Si è svolto ieri, a Matera un incontro intenso e proficuo tra la Garante regionale per la Disabilità, Marika Padula, la Garante per lInfanzia e lAdolescenza, Rossana Mignoli, e i rappresentanti dellAssociazione Famiglia Futura.



Lappuntamento ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e di ascolto reciproco sui temi della disabilità e dei diritti dei minori, con particolare attenzione al diritto allo studio, allinclusione scolastica, allassistenza, alla salute e al sostegno alle famiglie.



È stato  ha dichiarato Marika Padula  un incontro davvero ricco di spunti e di energia positiva. Insieme possiamo fare molto per trasformare le parole in azioni concrete e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Un ringraziamento speciale alla Dott.ssa Aldovrandi, una donna eccezionale per sensibilità, competenza e dedizione.



A queste parole si è aggiunta Rossana Mignoli, che ha sottolineato come la sinergia tra istituzioni e famiglie rappresenti la base per costruire percorsi di crescita e inclusione autentici, capaci di rispondere ai bisogni reali dei bambini e dei ragazzi del nostro territorio.



Durante il confronto sono stati condivisi priorità e obiettivi comuni per rafforzare il dialogo tra istituzioni e famiglie, promuovendo percorsi di collaborazione che mettano al centro i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi nazionali e regionali.



Marika Padula ha ribadito limportanza del lavoro in rete con le associazioni del territorio, sottolineando che solo attraverso la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti si possono costruire risposte efficaci e inclusive.



Lincontro si è concluso con limpegno a proseguire il dialogo e a tradurre le proposte emerse in azioni concrete a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.



