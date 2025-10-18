-->
|
La voce della Politica
|Pagamenti Pac, soddisfatto Cicala
18/10/2025
|Una ventata dossigeno per lagricoltura lucana. Lassessore regionale alle Politiche agricole, forestali e alimentari, Carmine Cicala, accoglie con grande soddisfazione la notizia dei 31,8 milioni di euro in arrivo per la Basilicata come anticipo dei pagamenti della Politica Agricola Comune (PAC) 2025. Questa somma fa parte del plafond nazionale complessivo di 726 milioni di euro che verrà erogato progressivamente nelle prossime settimane. È una notizia che dà fiducia e liquidità immediata al nostro settore agricolo, un pilastro fondamentale delleconomia regionale, ha dichiarato lassessore Cicala. Questi 31,8 milioni rappresentano un sostegno concreto per i nostri agricoltori, in un momento in cui la programmazione e la certezza delle risorse sono cruciali per affrontare le sfide del mercato.
Cicala ha sottolineato limportanza del nuovo sistema di pagamenti e della collaborazione tra lorganismo pagatore Agea e gli istituti bancari: Il fatto che i nostri agricoltori possano accedere a linee di credito agevolate basate sui dati prevalidati e ottenere la liquidità in tempi rapidi è un passo avanti enorme. Lo Stato dimostra, come ha giustamente affermato il Ministro Lollobrigida, di essere un alleato certo per le imprese e non un ostacolo burocratico. Lassessore ha espresso particolare apprezzamento per la quota di risorse destinata ai giovani agricoltori: Il ricambio generazionale è vitale. Sostenere linsediamento e linnovazione delle nuove leve è lunica strada per garantire un futuro solido e sostenibile alla nostra agricoltura.
Cicala ha evidenziato come lattenzione agli interventi di sviluppo rurale, in particolare per le aree interne e a rischio spopolamento, sia perfettamente in linea con le priorità della Regione. La PAC è un motore di coesione territoriale. Dobbiamo usarla per rivitalizzare le nostre comunità rurali e contrastare labbandono delle terre.Infine, lassessore ha rivolto un sentito ringraziamento al vertice del Ministero. Voglio ringraziare sentitamente il Ministro Francesco Lollobrigida per la sua determinazione e la rapidità con cui ha gestito lerogazione di questi anticipi. Laver sbloccato più di 360 milioni già in questa prima fase per oltre 120 mila aziende in tutta Italia, inclusa la Basilicata, dimostra unazione politica efficace e la piena consapevolezza del valore strategico che lagricoltura riveste per lintera nazione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|18/10/2025 - Pagamenti Pac, soddisfatto Cicala
Una ventata dossigeno per lagricoltura lucana. Lassessore regionale alle Politiche agricole, forestali e alimentari, Carmine Cicala, accoglie con grande soddisfazione la notizia dei 31,8 milioni di euro in arrivo per la Basilicata come anticipo dei pagamenti della Politic...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Sasso di Castalda sarà presente a City Vision 2025
Il Comune di Sasso di Castalda sarà presente a City Vision 2025 Stati Generali delle Città Intelligenti, il più importante appuntamento italiano dedicato alla trasformazione sostenibile dei territori.
A rappresentare il borgo lucano sarà Mariangela Lauri...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Il Cidi di Potenza sostiene la mobilitazione nazionale contro le Indicazioni nazionali 2025
Il Cidi di Potenza aderisce alla mobilitazione nazionale del 18 ottobre contro le Indicazioni nazionali 2025 per il primo ciclo, promossa dal Tavolo nazionale per la scuola democratica. "Verso il 18 ottobre e oltre", sottolinea la presidente nazionale Valentin...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Regione Basilicata. Osservatorio trasporti, analisi e prospettive
Seduta dellOsservatorio regionale trasporti della Regione Basilicata, questa mattina presso il Dipartimento Infrastrutture a Potenza. Presenti i sindacati, gli enti locali e le principali rappresentanze del comparto.
Lincontro ha rappresentato un i...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Chiorazzo e il Coordinamento regionale di Basilicata Casa Comune: Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci
Esprimiamo la nostra più ferma condanna per il vile attentato subito da Sigfrido Ranucci e la nostra piena solidarietà a lui, alla sua famiglia e allintera redazione di Report.
Un gesto gravissimo e inaccettabile, che colpisce non solo una pers...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Bardi: Crob di Rionero riferimento strategico per il Mezzogiorno
Il Crob di Rionero in Vulture rappresenta un punto di riferimento strategico non solo per la sanità lucana, ma per tutto il Mezzogiorno. I risultati del quinquennio 2020-2025 confermano una crescita costante nelle attività e nella qualità dei servizi, con un ...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Latronico: ottimi risultati per il Crob
Il Crob di Rionero in Vulture ha registrato un significativo incremento del valore della produzione sanitaria, passato da 38 milioni di euro nel 2022 a oltre 48 milioni nel 2024 (+16%). I ricoveri in acuzie sono aumentati del 15%, con una crescita sia dei ric...-->continua
|
|