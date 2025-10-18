-->

Pagamenti Pac, soddisfatto Cicala

18/10/2025

Una ventata dossigeno per lagricoltura lucana. Lassessore regionale alle Politiche agricole, forestali e alimentari, Carmine Cicala, accoglie con grande soddisfazione la notizia dei 31,8 milioni di euro in arrivo per la Basilicata come anticipo dei pagamenti della Politica Agricola Comune (PAC) 2025. Questa somma fa parte del plafond nazionale complessivo di 726 milioni di euro che verrà erogato progressivamente nelle prossime settimane. È una notizia che dà fiducia e liquidità immediata al nostro settore agricolo, un pilastro fondamentale delleconomia regionale, ha dichiarato lassessore Cicala. Questi 31,8 milioni rappresentano un sostegno concreto per i nostri agricoltori, in un momento in cui la programmazione e la certezza delle risorse sono cruciali per affrontare le sfide del mercato.

Cicala ha sottolineato limportanza del nuovo sistema di pagamenti e della collaborazione tra lorganismo pagatore Agea e gli istituti bancari: Il fatto che i nostri agricoltori possano accedere a linee di credito agevolate basate sui dati prevalidati e ottenere la liquidità in tempi rapidi è un passo avanti enorme. Lo Stato dimostra, come ha giustamente affermato il Ministro Lollobrigida, di essere un alleato certo per le imprese e non un ostacolo burocratico. Lassessore ha espresso particolare apprezzamento per la quota di risorse destinata ai giovani agricoltori: Il ricambio generazionale è vitale. Sostenere linsediamento e linnovazione delle nuove leve è lunica strada per garantire un futuro solido e sostenibile alla nostra agricoltura.
Cicala ha evidenziato come lattenzione agli interventi di sviluppo rurale, in particolare per le aree interne e a rischio spopolamento, sia perfettamente in linea con le priorità della Regione. La PAC è un motore di coesione territoriale. Dobbiamo usarla per rivitalizzare le nostre comunità rurali e contrastare labbandono delle terre.Infine, lassessore ha rivolto un sentito ringraziamento al vertice del Ministero. Voglio ringraziare sentitamente il Ministro Francesco Lollobrigida per la sua determinazione e la rapidità con cui ha gestito lerogazione di questi anticipi. Laver sbloccato più di 360 milioni già in questa prima fase per oltre 120 mila aziende in tutta Italia, inclusa la Basilicata, dimostra unazione politica efficace e la piena consapevolezza del valore strategico che lagricoltura riveste per lintera nazione.



