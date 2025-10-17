Esprimiamo la nostra più ferma condanna per il vile attentato subito da Sigfrido Ranucci e la nostra piena solidarietà a lui, alla sua famiglia e allintera redazione di Report.





Un gesto gravissimo e inaccettabile, che colpisce non solo una persona ma lintero diritto dei cittadini ad essere informati liberamente e senza paura.











È quanto dichiarano in una nota il Presidente di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, e il Coordinamento regionale del Movimento, sottolineando che difendere la libertà di stampa significa difendere la democrazia, la verità e la possibilità di ciascuno di formarsi unopinione consapevole.











È doveroso riconoscere - proseguono Chiorazzo e il Coordinamento di Basilicata Casa Comune - il valore e il coraggio di quei giornalisti e operatori dellinformazione che, con rigore e senso civico, scelgono ogni giorno di raccontare anche le verità scomode, spesso a rischio della propria sicurezza.





La violenza e lintimidazione non fermeranno mai chi crede nella forza della verità e nel diritto dei cittadini a conoscere i fatti.











Basilicata Casa Comune - conclude la nota - sarà sempre dalla parte della libertà di informazione, del pluralismo e di chi, con impegno e onestà, difende i principi cardini della nostra Costituzione e della democrazia.

















Basilicata Casa Comune