Il Crob di Rionero in Vulture rappresenta un punto di riferimento strategico non solo per la sanità lucana, ma per tutto il Mezzogiorno. I risultati del quinquennio 2020-2025 confermano una crescita costante nelle attività e nella qualità dei servizi, con un valore della produzione sanitaria passato da 38 a 48 milioni di euro. È un dato che testimonia lefficacia di una governance trasparente, la competenza del personale e la fiducia dei cittadini. Il Crob ha saputo superare gli anni difficili della pandemia rafforzando la ricerca, lassistenza oncologica e la rete territoriale. La Regione continuerà a sostenere con convinzione questa eccellenza, investendo in innovazione, ricerca e formazione per garantire ai lucani cure di qualità e opportunità di crescita per tutto il sistema sanitario regionale". E' quanto ha sottolineato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, durante la presentazione del Report realizzato dal Civ (Consiglio di indirizzo e verifica) sulle attività svolte dal settembre 2020 al settembre 2025, e presentato questa mattina nell'Auditorium dell'Istituto lucano.