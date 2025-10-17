A nome mio e dellintero Consiglio regionale, esprimo la più convinta vicinanza e solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un grave e vile atto intimidatorio. Si tratta di un episodio inaccettabile, che rappresenta un attacco diretto ai valori fondamentali della verità, della libertà di stampa e della democrazia, e che interpella le istituzioni e lintera collettività. È quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.



Nessuna minaccia potrà mai oscurare il diritto e il dovere del giornalismo di raccontare, indagare e fare luce sui fatti. La libertà di stampa  conclude Pittella - è un bene comune irrinunciabile, da tutelare ogni giorno con fermezza, coraggio e senso di responsabilità.