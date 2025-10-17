"La cultura non è solo memoria, ma anche infrastruttura di futuro. Con lemendamento presentato al Programma regionale delle Politiche Culturali 2025-2027 abbiamo voluto affermare una visione di Basilicata che tiene insieme Matera, la Città dei Sassi, e le sue aree interne", dichiarano i consiglieri regionali del PD Piero Lacorazza e Roberto Cifarelli.



Lemendamento  approvato nellambito del punto Zes Cultura 4.0 del documento programmatico  aggiunge limpegno a "valorizzare e incentivare la relazione della Città dei Sassi con le aree interne, favorendo un deciso cambio di passo nel rapporto tra centro e periferie come obiettivo strategico per contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono di vaste aree territoriali che per anni hanno custodito tradizioni, cultura e socialità".



"Con questo intervento  spiegano Lacorazza e Cifarelli  intendiamo superare la visione settoriale della cultura e restituirle una dimensione territoriale e sociale. Matera non deve essere unisola, ma il motore di un sistema culturale diffuso che coinvolga i comuni delle aree interne, le comunità locali, le associazioni e i presìdi culturali minori."



Lemendamento si inserisce in una strategia più ampia che punta a contrastare lo spopolamento, a rafforzare le reti culturali e creative e a sostenere la coesione territoriale attraverso la valorizzazione delle esperienze maturate da Matera Capitale Europea della Cultura 2019.



"È il momento  concludono  di un salto di qualità nelle politiche regionali: la cultura non può limitarsi a essere un capitolo di spesa, ma deve diventare una leva per lo sviluppo, la qualità della vita e la rinascita dei territori che per secoli hanno custodito lanima più autentica della Basilicata."