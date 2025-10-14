Lassessore Latronico, nella penultima seduta di consiglio regionale, ha presentato una relazione infarcita di concetti generici, lontani anni luce dalla drammatica situazione che vivono ogni giorno cittadine, cittadini, medici e operatori sanitari.



Mentre si parla di stabilizzazioni e piani di riorganizzazione, la realtà è che la Basilicata non garantisce più nemmeno i livelli essenziali di assistenza. Gli ospedali sono allo stremo, i reparti chiudono, mancano medici, infermieri e specialisti, e i cittadini continuano a spostarsi fuori regione per ottenere una visita o un esame nei tempi minimi accettabili. Tutto questo mentre la Giunta regionale continua a raccontare una sanità che non esiste.



Lo confermano anche i dati dellultimo Rapporto Gimbe, che collocano la Basilicata agli ultimi posti in Italia per accesso alle cure. Nel 2024, oltre 60.000 lucani hanno rinunciato a prestazioni sanitarie, spesso per i tempi infiniti delle liste dattesa o per limpossibilità economica di rivolgersi al privato. È un numero enorme, che racconta una sanità che non cura più, ma seleziona chi può permettersi di pagare. La stessa Fondazione Gimbe evidenzia che la Basilicata è inadempiente rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza e si colloca in fondo alla classifica nazionale anche per la capacità di garantire servizi persino attraverso il privato convenzionato.



In questo contesto, le parole dellassessore Latronico suonano come uno schiaffo alla realtà. Parlare di prospettive di miglioramento o di percorsi di stabilità quando migliaia di persone rinunciano alle cure e gli operatori sanitari lavorano in condizioni estreme significa negare levidenza. È la stessa logica di un governo regionale che da sei anni e mezzo naviga a vista, senza programmazione, senza visione e senza alcuna idea di sanità pubblica.



Abbiamo ricordato in Aula che la Basilicata non ha bisogno di relazioni autoreferenziali, ma di un piano vero per ricostruire la sanità pubblica: più investimenti sul personale, sulle strutture periferiche, sulla medicina territoriale e sui servizi di prossimità. Serve una rete sanitaria pubblica capace di rispondere ai bisogni reali, non un sistema che accumula ritardi, disuguaglianze e promesse mancate, invece che continuare ad inaugurare ospedali privati.



Finché la giunta Bardi continuerà a confondere la propaganda con la programmazione, i lucani resteranno ultimi in tutto: negli ospedali, nelle liste dattesa, nellassistenza.



Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata)