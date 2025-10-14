La sanità lucana vive una crisi profonda e strutturale che non può più essere affrontata con interventi tampone o con la propaganda. È tempo di restituire fiducia ai cittadini attraverso trasparenza, programmazione e partecipazione.

È quanto ha dichiarato in aula il Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, intervenendo nella seduta odierna dedicata alla situazione del sistema sanitario regionale.

Chiorazzo ha richiamato i dati più significativi della crisi: Un disavanzo di 36 milioni di euro nel 2024 coperto in parte con 50 milioni di euro provenienti dalle compensazioni ambientali petrolifere e destinati a progetti di sviluppo, un saldo per la mobilità sanitaria da 82 milioni di euro e un punteggio LEA per l'assistenza distrettuale tra i più bassi dItalia. Sono numeri che raccontano la perdita di fiducia dei lucani nel proprio sistema sanitario, aggravata da carenze di personale, ritardi strutturali e servizi sospesi.

I dati spesse volte fotografano - ha aggiunto Chiorazzo - che fotografa la realtà di una regione in cui la sanità pubblica non riesce più a garantire equità e universalità delle prestazioni.

Chiorazzo ha ricordato anche lo sforamento della spesa farmaceutica regionale e la proposta di legge, presentata insieme al consigliere Vizziello, per introdurre strumenti di monitoraggio e responsabilizzazione dei direttori generali delle aziende sanitarie.

In questo quadro - ha spiegato Chiorazzo - Basilicata Casa Comune avvia la campagna di ascolto Curiamo la Sanità, un percorso che attraverserà tutti i territori lucani per raccogliere testimonianze, criticità e buone pratiche da cittadini, operatori e amministratori. Le voci e i contributi raccolti saranno parte integrante delle proposte per il nuovo Piano Sanitario Regionale, perché non si può costruire una sanità migliore senza ascoltare chi la vive ogni giorno.

Le testimonianze raccolte - ha proseguito Chiorazzo - si affiancheranno alle iniziative che Basilicata Casa Comune ha già avanzato: dal modello sperimentale per la riduzione delle liste dattesa, al sostegno alle cure odontoiatriche e per il potenziamento dell'assistenza domiciliare per soggetti affetti da gravi patologie, fino alla proposta di legge sul contenimento della spesa farmaceutica. Sono azioni concrete per costruire una sanità pubblica, universale e di qualità.

Nel suo intervento, Chiorazzo ha richiamato con forza la necessità di potenziare il sistema di emergenza-urgenza e il servizio di elisoccorso, definendolo uno strumento strategico per garantire tempi di risposta rapidi, sicurezza e accessibilità anche nelle aree interne e montane.

È inaccettabile che - ha denunciato Chiorazzo - mentre si sospende il servizio notturno ad esempio a Lagonegro, il presidente Bardi destini i 9 milioni di euro previsti negli accordi FSC a progetti di droni ed elicotteri per il trasporto pubblico non meglio specificati. Queste risorse devono essere destinate per rafforzare lelisoccorso e il sistema sanitario di emergenza nelle aree interne, dove ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte.

Il vicepresidente ha inoltre ribadito la necessità di una pianificazione del fabbisogno di personale sanitario coerente con le esigenze reali dei territori e delle strutture, e di una revisione della Legge Regionale n. 2/2017, per valorizzare la rete ospedaliera, potenziare i servizi di emergenza e garantire una complementarità tra le strutture sanitarie pubbliche e quelle convenzionate.

La nostra campagna di ascolto - ha concluso Chiorazzo - non sarà una passerella, ma un vero laboratorio civico da cui nasceranno proposte legislative e contributi concreti al Piano Sanitario Regionale che il governo e la maggioranza regionale non hanno ancora presentato. Vogliamo ricostruire, insieme ai lucani, un sistema sanitario moderno, pubblico, accessibile e sostenibile, che torni ad essere motivo di fiducia e di orgoglio per la nostra comunità.