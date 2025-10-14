-->
Tito Comune Europeo Sport 2028, Lacorazza: Premiata una comunità
14/10/2025
|Accogliamo con soddisfazione la nomina di Tito a Comune Europeo dello Sport 2027 (European Town of Sport) promosso da Aces Europe. Un obiettivo che abbiamo sostenuto in Consiglio regionale, sin dal giorno dopo la formalizzazione della candidatura il 31 marzo scorso, con ordine del giorno e richiesta di audizione. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.
Riteniamo questa nomina innanzitutto aggiunge Lacorazza - un giusto riconoscimento al Comune di Tito, al suo Sindaco e allAmministrazione comunale, che da anni investe in infrastrutture sportive, oltre a supportare le associazioni locali, consentendo la pratica sportiva a tanti giovani e meno giovani, dimostrando concretamente che attraverso lo sport è possibile generare cultura oltre che benessere sociale; e poi viene premiata la progettualità, frutto di un lungo e articolato percorso partecipato, che ha visto il coinvolgimento di cittadini, associazioni, federazioni e istituzioni dellintera comunità titese.
La Regione conclude lesponente del Pd - investa adeguatamente affinché la scommessa di Tito Comune Europeo dello Sport 2028 rappresenti una occasione di crescita per lintero territorio regionale, oltre che una importante opportunità di promozione di una vasta area della Basilicata che ha messo in luce il potenziale sportivo, non solo come attività ricreativa, ma come strumento di inclusione sociale, crescita e sviluppo del territorio.
14/10/2025 - Matera. Cinghiali in città: il Sindaco Nicoletti firma ordinanza urgente
Il Comune di Matera interviene con una ordinanza contingibile e urgente per contrastare la crescente presenza di cinghiali selvatici nelle aree urbane, in particolare nel Rione Serra Venerdì, dove nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni di avvistamenti da
14/10/2025 - Sanità lucana in crisi: 60.000 cittadini rinunciano alle cure, il centrodestra applaude
Lassessore Latronico, nella penultima seduta di consiglio regionale, ha presentato una relazione infarcita di concetti generici, lontani anni luce dalla drammatica situazione che vivono ogni giorno cittadine, cittadini, medici e operatori sanitari.
M...-->continua
14/10/2025 - Crisi della sanità lucana: Chiorazzo lancia la campagna di ascolto 'Curiamo la Sanità' per ricostruire fiducia e servizi
La sanità lucana vive una crisi profonda e strutturale che non può più essere affrontata con interventi tampone o con la propaganda. È tempo di restituire fiducia ai cittadini attraverso trasparenza, programmazione e partecipazione.
È quanto ha dichiarat...-->continua
14/10/2025 - Atessa (CH). Spera (Ugl Metalmeccanici):''Partendo dallAbruzzo per fare il punto Stellantis in Italia''
Si è concluso ad Atessa (CH) lattivo sindacale della Ugl Metalmeccanici Chieti-Pescara presieduto dal Segretario Nazionale Antonio Spera. Hanno preso parte: il segretario regionale Domenico Amiconi, Giuseppe Saraceni segretario provinciale, Gianna De Amicis d
14/10/2025 - Piscina Marconia,ok a progetto riqualificazione e efficientamento energetico
La Giunta comunale di Pisticci ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione ed efficientamento energetico della Piscina Comunale di Marconia, per un importo complessivo di 500.000 euro finanziato attraverso i fondi FSC 20212027 e Legge 145/2018. L
14/10/2025 - Coldiretti: vietare per legge i cibi ultra formulati nelle mense scolastiche
Otto lucani su dieci chiedono di vietare per legge la presenza, nelle mense scolastiche, dei cibi ultra formulati dai piatti precotti alle merendine confezionate seguendo lesempio della California, che ha recentemente approvato una norma per tutelare la
