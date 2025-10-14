-->

La voce della Politica

Tito Comune Europeo Sport 2028, Lacorazza: Premiata una comunità

14/10/2025

Accogliamo con soddisfazione la nomina di Tito a Comune Europeo dello Sport 2027 (European Town of Sport) promosso da Aces Europe. Un obiettivo che abbiamo sostenuto in Consiglio regionale, sin dal giorno dopo la formalizzazione della candidatura il 31 marzo scorso, con ordine del giorno e richiesta di audizione. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.

Riteniamo questa nomina innanzitutto  aggiunge Lacorazza - un giusto riconoscimento al Comune di Tito, al suo Sindaco e allAmministrazione comunale, che da anni investe in infrastrutture sportive, oltre a supportare le associazioni locali, consentendo la pratica sportiva a tanti giovani e meno giovani, dimostrando concretamente che attraverso lo sport è possibile generare cultura oltre che benessere sociale; e poi viene premiata la progettualità, frutto di un lungo e articolato percorso partecipato, che ha visto il coinvolgimento di cittadini, associazioni, federazioni e istituzioni dellintera comunità titese.

La Regione  conclude lesponente del Pd - investa adeguatamente affinché la scommessa di Tito Comune Europeo dello Sport 2028 rappresenti una occasione di crescita per lintero territorio regionale, oltre che una importante opportunità di promozione di una vasta area della Basilicata che ha messo in luce il potenziale sportivo, non solo come attività ricreativa, ma come strumento di inclusione sociale, crescita e sviluppo del territorio.



La Voce della Politica
