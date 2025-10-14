Otto lucani su dieci chiedono di vietare per legge la presenza, nelle mense scolastiche, dei cibi ultra formulati  dai piatti precotti alle merendine confezionate  seguendo lesempio della California, che ha recentemente approvato una norma per tutelare la salute di bambini e ragazzi rispetto alla diffusione di prodotti pieni di additivi chimici. È quanto emerge dallultimo rapporto Coldiretti/Censis Mangiare bene, malgrado tutto, dedicato alle sfide al buon cibo italiano e presentato in occasione del XXIII Forum Internazionale dellAgricoltura e dellAlimentazione, organizzato da Coldiretti, a Roma, con la collaborazione dello studio The European House  Ambrosetti. Presenti i vertici regionali della Coldiretti Basilicata, oltre allassessore lucano allAgricoltura. I bambini comandano a tavola: urgente leducazione alimentare. Di fronte alla crescente diffusione dei cibi ultra formulati, il 91% dei lucani ritiene fondamentale introdurre forme accessibili di educazione alimentare fin dalle scuole elementari. Unesigenza resa ancora più urgente dal fatto che, per il 62% dei cittadini, la scelta delle pietanze in casa o durante i pasti con parenti e amici - evidenzia lorganizzazione agricola lucana - è condizionata dalle preferenze dei figli o dei nipoti." Per evidenziare i rischi legati al consumo di tali alimenti, a Palazzo Rospigliosi è stato realizzato un allestimento dimostrativo con esempi concreti di prodotti di largo consumo  energy drink, snack dolci e salati, merendine confezionate, cibi precotti esposti sopra dei banchi di scuola, ad evidenziare in maniera netta i rischi che corrono i più giovani. Secondo un rapporto della Fondazione Aletheia, in questi ultimi anni sono aumentate le evidenze scientifiche che segnalano la stretta correlazione tra il consumo sistematico di alimenti ultra-formulati e la diffusa obesità che colpisce soprattutto i più piccoli e altre diverse malattie croniche. Bevande dallalto contenuto di caffeina e zuccheri possono favorire insonnia, ansia e disturbi cardiaci, mentre la presenza di taurina può contribuire allinsorgenza di leucemia. Le merendine industriali o le barrette energetiche, ricche di zuccheri raffinati e grassi saturi, contribuiscono a sbalzi glicemici e aumento di peso, mentre i piatti precotti o preconfezionati, come bastoncini di pesce o budini, contengono quantità elevate di sodio, conservanti e additivi che possono incidere sul rischio di ipertensione e malattie cardiovascolari. Nonostante la crescente consapevolezza, questi prodotti restano molto diffusi, anche nelle mense scolastiche. Per questo, accanto ai cibi ultra formulati, lallestimento propone anche unarea dedicata ai cibi sani e genuini: pane e marmellata, latte e frutta, pasta al pomodoro, pollo con patate e il classico ciambellone della nonna, a testimoniare limportanza di una dieta equilibrata e basata su prodotti della filiera corta e dei mercati contadini. I cibi ultra formulati stanno compromettendo il futuro dei nostri ragazzi  dichiara il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo  La qualità di ciò che portiamo in tavola è una scelta che pesa sul destino del Paese: da unalimentazione consapevole nasce una generazione più sana e più forte. È un impegno cruciale che ribadiamo anche in occasione della Giornata Mondiale dellAlimentazione. Educare al cibo significa costruire salute, rispetto e speranza per il domani  aggiunge il presidente di Coldiretti Ettore Prandini  Per questo, lo scorso giugno, al Villaggio Coldiretti di Udine, abbiamo presentato il Manifesto di Udine, con cui chiediamo più cibo a km zero nelle mense, un patto con le famiglie e un solido programma di educazione alimentare nelle scuole, oltre a rivedere il contenuto dei cibi allinterno dei distributori automatici.

