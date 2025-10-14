-->
|Chiorazzo: Profondo cordoglio per la scomparsa di Antonello De Santo
14/10/2025
|Oggi, in apertura dei lavori del Consiglio regionale, abbiamo osservato un minuto di silenzio per ricordare Antonello De Santo, scomparso prematuramente".
È quanto ha dichiarato il Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, in merito alla scomparsa del giovane consigliere comunale di Chiaromonte, ricordato insieme ai carabinieri rimasti uccisi in una tragica esplosione in provincia di Verona e ai lavoratori vittime del recente incidente stradale di Scanzano Jonico.
La morte di Antonello ha aggiunto Chiorazzo lascia un dolore profondo in tutti noi. Ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne la passione civile, la disponibilità e lamore sincero per la sua comunità di Chiaromonte. Antonello era un giovane amministratore animato da entusiasmo, da idee e da una straordinaria umanità, qualità che resteranno vive nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Alla sua famiglia, agli amici e allintera comunità di Chiaromonte esprimo il mio cordoglio più sentito e la mia vicinanza in questo momento di grande tristezza".
