Il consigliere regionale di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, ha aperto il dibattito in Consiglio regionale sulla crisi umanitaria a Gaza “ringraziando l’Aula per la disponibilità istituzionale e umana mostrata nell’accogliere la richiesta di discutere, come punto all’ordine del giorno, la drammatica situazione in Medio Oriente”.



“Di fronte alla catastrofe in atto nella Striscia di Gaza – ha dichiarato Chiorazzo – non possiamo restare in silenzio. Parliamo di oltre 60.000 morti, migliaia di bambini uccisi, ospedali bombardati, carestia, crimini che non possono più essere definiti semplicemente come ‘effetti collaterali’. È un genocidio che offende la coscienza del mondo e i valori fondanti della nostra Repubblica.”



Rivendicando una tradizione di politica estera italiana basata su pace, dialogo e equivicinanza, Chiorazzo ha richiamato “figure come De Gasperi, Andreotti, Moro, e lo statista lucano Emilio Colombo, ricordando il contributo italiano alla Dichiarazione di Venezia per la pace in Medio Oriente”.



“Serve una posizione chiara – ha affermato Chiorazzo – non ideologica ma umana. La Basilicata, baricentro del Mediterraneo, deve farsi sentire. Come Consiglio regionale abbiamo compiuto un gesto umanitario concreto per aiutare la popolazione colpita dalla guerra, mettendo a disposizione parte delle risorse del fondo derivante dalle trattenute sui compensi dei consiglieri regionali di cui alla Legge Regionale n. 37/2017.”



Chiorazzo ha poi sottolineato “lo spirito unitario con cui è stata elaborata la risoluzione condivisa tra diversi gruppi consiliari: Oggi non possiamo dividerci. Oggi dobbiamo scegliere da che parte stare. Io credo che la Basilicata debba stare dalla parte della pace, della vita e del diritto. E lo deve fare in modo unitario, dando voce a chi oggi non ha più voce, sotto le bombe o nel silenzio di una fossa comune.”



“Questo Consiglio – ha concluso Chiorazzo – condividendo una risoluzione unitaria ha dimostrato di essere all’altezza della sua storia e della sua dignità. La Basilicata sarà sempre una terra giusta che sa da che parte stare.”