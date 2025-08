Nel corso della seduta odierna della Giunta regionale, il Presidente Vito Bardi ha informato gli assessori di aver ricevuto, in data 4 agosto u.s., una nota del Sindaco di Maratea, avv. Cesare Albanese, con cui vengono mossi dei rilievi alla procedura di gara in corso per l’affidamento in gestione del porto cittadino.



Il Presidente Bardi ha ritenuto doveroso sottoporre la questione all’attenzione dell’intera Giunta, nella piena trasparenza che ha sempre contraddistinto l’operato dell’esecutivo regionale. Al termine del confronto, la Giunta ha condiviso all’unanimità la necessità che ogni valutazione sia rimessa, come previsto dalla legge, all’Ufficio Demanio Marittimo del Dipartimento Infrastrutture, unico soggetto competente a pronunciarsi nel merito.



La Regione Basilicata ribadisce il proprio impegno a garantire procedure corrette, trasparenti ed efficienti, per cui ogni osservazione sarà oggetto di una attenta istruttoria da parte degli organi preposti.