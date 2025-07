Nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa dalla Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, davanti alla Casa Circondariale di Potenza si è tenuto un presidio per accendere i riflettori sulle condizioni della vita carceraria al quale ha preso parte il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano.



Nel corso della mattinata è stata poi effettuata una vista all'interno dell'istituto penitenziario, estesa anche alla sezione femminile, che ha evidenziato la necessità di potenziare le attività per i detenuti, favorendo il loro reinserimento sociale e lavorativo al termine della pena.



“La presenza in questa giornata è l'espressione di una profonda e concreta preoccupazione per le condizioni del sistema penitenziario - ha sottolineato il Presidente Giordano - I dati emersi sul sovraffollamento delle nostre carceri, a Potenza come a Melfi, e le gravi carenze di organico, sono allarmanti e non possono più essere ignorati. Come istituzioni, abbiamo il dovere di essere al fianco dei Garanti e della società civile nel chiedere che la dignità e i diritti delle persone private della libertà siano pienamente garantiti. È un’emergenza che richiede un intervento immediato e congiunto da parte del Governo e di tutte le forze politiche per trovare soluzioni non più rinviabili. Come Provincia faremo la nostra parte per mantenere alta l'attenzione su questa battaglia di civiltà”