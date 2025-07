Il Consiglio Provinciale di Potenza ha approvato oggi, con voto favorevole, la mozione presentata dal Consigliere Michele Emanuele Giordano per la dichiarazione dello stato di emergenza idrica in vasti territori del potentino, con particolare riferimento all’area agricola del Lavellese.



La mozione, accolta dall’aula, richiama e rafforza quanto già deliberato dalla Provincia di Matera, estendendo le richieste di intervento straordinario anche alle aree del Vulture-Melfese, Alto Bradano e Marmo-Platano, dove la scarsità d’acqua sta mettendo in difficolta centinaia di aziende agricole e zootecniche.



“È una battaglia di civiltà e di giustizia sociale – ha dichiarato Giordano – non possiamo restare a guardare mentre l’agricoltura lucana muore per sete. I campi sono secchi, gli allevamenti in difficoltà, e la Regione finora è rimasta a guardare. Solo adesso si inizia a pianificare interventi.

Oggi la Provincia ha fatto un atto di coraggio, schierandosi al fianco di chi ogni giorno lotta per non abbandonare la terra”.



Tra le richieste contenute nella mozione:

• Dichiarazione dello stato di emergenza regionale e nazionale per deficit idrico;

• Esonero dai canoni consortili per gli anni 2024-2025 per le aziende colpite;

• Dragaggio urgente delle dighe, monitoraggio delle infrastrutture, stipula di nuovi accordi con la Puglia e introduzione di tecnologie per l’irrigazione sostenibile.



“Non si tratta solo di salvare una stagione agricola – ha aggiunto Giordano – ma di garantire la sopravvivenza di un intero sistema produttivo e di presidio umano nel nostro territorio. Senza un cambio di passo immediato, la Basilicata sarà condannata all’abbandono”



Michele Giordano, Consigliere provinciale Potenza (M5S)